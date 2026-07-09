بعد إخلاء سبيله... شاعرة وملحنة عربيّة تُوجّه رسالة إلى فضل شاكر: تلميذتك

وجّهت الشاعرة والملحنة اليمنيّة جمال، رسالة إلى الفنان ، بعد إخلاء سبيله.

وكتبت جمال عبر حسابها على " ":

"من تلميذة إلى أستاذ



تربّيت على فنك، وعلى شغفك وحبك للفن منذ البدايات.



من إلى ، ومن روائع أدائك لأغاني وردة ونجاة، وبليغ حمدي

إلى فنك الخاص الذي صنعته أنت بقلبٍ حساس وصوتٍ مليء بالطرب الأصيل، صوتٌ أدهش .



أطربت وغنيت، وقدّمت مسيرة فنية شهد لها الجميع، بين صولاتٍ وجولاتٍ تركت بصمتها في وجدان الناس.



يمر الإنسان بتعرجات الحياة وابتلاءاتها، وتتشابك حوله المواقف الإنسانية والسياسية، لكن من أحبك وتربّى على فنك يدرك جيدًا من أنت، ويعرف قلبك، ومواقفك الشخصية، وعفويتك، ومبادئك التي لم تتغير منذ عرفناك.



أنا وملايين من محبيك صدقناك، وآمنّا بك وببراءتك منذ اليوم الأول، واليوم ينصفك وينصفنا بعد كل هذه السنوات.



وهل يدوم الظلم؟ لا والله، فالله حقٌّ وعدل.



اشتقنا لك كثيرًا، ونوّرتنا من جديد، ونوّرت الدنيا بفنك، ورجولتك، ومبادئك.



أستاذي، ومدرستي الفنية التي أفتخر بالانتماء إليها…



الحمد والشكر لله أنني عشت في زمن فضل شاكر.



بنحبك كثير



ويبقى الفن الحقيقي شاهدًا على أصحابه، مهما طال الغياب، ومهما اشتدت العواصف.



**تلميذتك".