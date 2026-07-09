تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

بعد إخلاء سبيله... شاعرة وملحنة عربيّة تُوجّه رسالة إلى فضل شاكر: تلميذتك

Lebanon 24
09-07-2026 | 06:32
A-
A+
بعد إخلاء سبيله... شاعرة وملحنة عربيّة تُوجّه رسالة إلى فضل شاكر: تلميذتك
بعد إخلاء سبيله... شاعرة وملحنة عربيّة تُوجّه رسالة إلى فضل شاكر: تلميذتك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجّهت الشاعرة والملحنة اليمنيّة جمانة جمال، رسالة إلى الفنان فضل شاكر، بعد إخلاء سبيله.
 
وكتبت جمال عبر حسابها على "انستغرام":
 
"من تلميذة إلى أستاذ

تربّيت على فنك، وعلى شغفك وحبك للفن منذ البدايات.

من فيروز إلى عبد الحليم، ومن روائع أدائك لأغاني وردة ونجاة، وبليغ حمدي
إلى فنك الخاص الذي صنعته أنت بقلبٍ حساس وصوتٍ مليء بالطرب الأصيل، صوتٌ أدهش العالم كله.

أطربت وغنيت، وقدّمت مسيرة فنية شهد لها الجميع، بين صولاتٍ وجولاتٍ تركت بصمتها في وجدان الناس.

يمر الإنسان بتعرجات الحياة وابتلاءاتها، وتتشابك حوله المواقف الإنسانية والسياسية، لكن من أحبك وتربّى على فنك يدرك جيدًا من أنت، ويعرف قلبك، ومواقفك الشخصية، وعفويتك، ومبادئك التي لم تتغير منذ عرفناك.

أنا وملايين من محبيك صدقناك، وآمنّا بك وببراءتك منذ اليوم الأول، واليوم الله سبحانه وتعالى ينصفك وينصفنا بعد كل هذه السنوات.

وهل يدوم الظلم؟ لا والله، فالله حقٌّ وعدل.

اشتقنا لك كثيرًا، ونوّرتنا من جديد، ونوّرت الدنيا بفنك، ورجولتك، ومبادئك.

أستاذي، ومدرستي الفنية التي أفتخر بالانتماء إليها…

الحمد والشكر لله أنني عشت في زمن فضل شاكر.

بنحبك كثير

ويبقى الفن الحقيقي شاهدًا على أصحابه، مهما طال الغياب، ومهما اشتدت العواصف.

**تلميذتك".
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تم إخلاء سبيل فضل شاكر صباح اليوم؟
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 18:38:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يتمّ إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر؟
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 18:38:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. إليكم أول تعليق من فضل شاكر بعد إخلاء سبيله
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 18:38:38 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل شاكر خارج السجن... إلى أين انتقل بعد إخلاء سبيله؟
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 18:38:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الله سبحانه وتعالى

عبد الحليم

العالم كله

انستغرام

فضل شاكر

فيروز

جمانة

صولات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
21:59 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:02 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-07-09
Lebanon24
08:08 | 2026-07-09
Lebanon24
04:38 | 2026-07-09
Lebanon24
01:58 | 2026-07-09
Lebanon24
23:00 | 2026-07-08
Lebanon24
16:00 | 2026-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24