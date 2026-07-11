لإطلالة صيفية مشرقة.. اليكِ 8 مستحضرات أساسية

مع اشتداد حرارة الصيف وكثرة التنقلات، تبتعد النجمات هذا العام عن المكياج الكثيف، معتمدات نهجاً جمالياً يرتكز على الإطلالة الطبيعية والخفيفة التي تبرز إشراقة البشرة.
إليكِ المستحضرات الـ 8 التي لا تستغني عنها النجمات والفاشينيستات في صيف 2026:
1. واقي الشمس: المنتج الأهم لحماية البشرة من التصبغات والأشعة الضارة، مع تفضيل التركيبات غير الدهنية.
2. كريم BB أو المرطب الملون: البديل المثالي لكريم الأساس، لمنح تغطية خفيفة وتوحيد لون البشرة.
3. خافي العيوب (الكونسيلر): ضروري لإخفاء الهالات وآثار الإرهاق، شرط أن يكون بتركيبة مقاومة للماء والرطوبة.
4. أحمر الخدود الكريمي: يمنح البشرة حيوية طبيعية تدوم طويلاً، خاصة بالدرجات الخوخية والوردية.
5. البرونزر: سواء كان كريمياً أو سائلاً، فهو يضفي دفئاً على البشرة ويبرز ملامح الوجه بأسلوب السمرة الطبيعية.
6. ماسكارا مقاومة للماء: خيار لا غنى عنه لضمان ثبات المكياج خلال السفر أو عند السباحة.
7. بخاخ تثبيت المكياج: للحفاظ على ثبات الإطلالة طوال اليوم رغم حرارة الطقس.
8. رذاذ الوجه المرطب: لمسة منعشة تعيد الحيوية للبشرة وللمكياج في أي وقت.
ويؤكد خبراء الجمال أن القاعدة
الأساسية لإطلالة صيفية ناجحة في 2026 هي العناية العميقة بالبشرة أولاً، ثم اختيار مستحضرات عملية ومتعددة الاستخدامات.