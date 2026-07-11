تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

لإطلالة صيفية مشرقة.. اليكِ 8 مستحضرات أساسية

Lebanon 24
11-07-2026 | 05:52
A-
A+
لإطلالة صيفية مشرقة.. اليكِ 8 مستحضرات أساسية
لإطلالة صيفية مشرقة.. اليكِ 8 مستحضرات أساسية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع اشتداد حرارة الصيف وكثرة التنقلات، تبتعد النجمات هذا العام عن المكياج الكثيف، معتمدات نهجاً جمالياً يرتكز على الإطلالة الطبيعية والخفيفة التي تبرز إشراقة البشرة.

إليكِ المستحضرات الـ 8 التي لا تستغني عنها النجمات والفاشينيستات في صيف 2026:

1. واقي الشمس: المنتج الأهم لحماية البشرة من التصبغات والأشعة الضارة، مع تفضيل التركيبات غير الدهنية.
Advertisement
2. كريم BB أو المرطب الملون: البديل المثالي لكريم الأساس، لمنح تغطية خفيفة وتوحيد لون البشرة.
3. خافي العيوب (الكونسيلر): ضروري لإخفاء الهالات وآثار الإرهاق، شرط أن يكون بتركيبة مقاومة للماء والرطوبة.
4. أحمر الخدود الكريمي: يمنح البشرة حيوية طبيعية تدوم طويلاً، خاصة بالدرجات الخوخية والوردية.
5. البرونزر: سواء كان كريمياً أو سائلاً، فهو يضفي دفئاً على البشرة ويبرز ملامح الوجه بأسلوب السمرة الطبيعية.
6. ماسكارا مقاومة للماء: خيار لا غنى عنه لضمان ثبات المكياج خلال السفر أو عند السباحة.
7. بخاخ تثبيت المكياج: للحفاظ على ثبات الإطلالة طوال اليوم رغم حرارة الطقس.
8. رذاذ الوجه المرطب: لمسة منعشة تعيد الحيوية للبشرة وللمكياج في أي وقت.

ويؤكد خبراء الجمال أن القاعدة الأساسية لإطلالة صيفية ناجحة في 2026 هي العناية العميقة بالبشرة أولاً، ثم اختيار مستحضرات عملية ومتعددة الاستخدامات.

مواضيع ذات صلة
لبشرة مشرقة في الصيف.. إليكِ أنواع البلاشر لإطلالة طبيعية
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 16:59:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أبرز مستحضرات العناية بمحيط العين لضمان بشرة مشرقة وخالية من الهالات
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 16:59:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ميرفا القاضي تستمتع بأجواء البحر بإطلالة صيفية لافتة
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 16:59:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نادين نجيم بإطلالة صيفية عفوية تلفت الأنظار
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 16:59:35 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

إطلالة صيفية

القاعدة

الكريم

التركي

الخوخ

الترك

جمالي

الكون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
07:55 | 2026-07-11
Lebanon24
04:00 | 2026-07-11
Lebanon24
01:49 | 2026-07-11
Lebanon24
23:00 | 2026-07-10
Lebanon24
16:11 | 2026-07-10
Lebanon24
14:12 | 2026-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24