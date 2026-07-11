لإطلالة صيفية مشرقة.. اليكِ 8 مستحضرات أساسية

مع اشتداد حرارة الصيف وكثرة التنقلات، تبتعد النجمات هذا العام عن المكياج الكثيف، معتمدات نهجاً جمالياً يرتكز على الإطلالة الطبيعية والخفيفة التي تبرز إشراقة البشرة.



إليكِ المستحضرات الـ 8 التي لا تستغني عنها النجمات والفاشينيستات في صيف 2026:



1. واقي الشمس: المنتج الأهم لحماية البشرة من التصبغات والأشعة الضارة، مع تفضيل التركيبات غير الدهنية.

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2. كريم BB أو المرطب الملون: البديل المثالي لكريم الأساس، لمنح تغطية خفيفة وتوحيد لون البشرة.

3. خافي العيوب (الكونسيلر): ضروري لإخفاء الهالات وآثار الإرهاق، شرط أن يكون بتركيبة مقاومة للماء والرطوبة.

4. أحمر الخدود الكريمي: يمنح البشرة حيوية طبيعية تدوم طويلاً، خاصة بالدرجات الخوخية والوردية.

5. البرونزر: سواء كان كريمياً أو سائلاً، فهو يضفي دفئاً على البشرة ويبرز ملامح الوجه بأسلوب السمرة الطبيعية.

6. ماسكارا مقاومة للماء: خيار لا غنى عنه لضمان ثبات المكياج خلال السفر أو عند السباحة.

7. بخاخ تثبيت المكياج: للحفاظ على ثبات الإطلالة طوال اليوم رغم حرارة الطقس.

8. رذاذ الوجه المرطب: لمسة منعشة تعيد الحيوية للبشرة وللمكياج في أي وقت.



ويؤكد خبراء الجمال أن الأساسية لإطلالة صيفية ناجحة في 2026 هي العناية العميقة بالبشرة أولاً، ثم اختيار مستحضرات عملية ومتعددة الاستخدامات.



