بعد عامين من المعاناة.. ممثلة شابة تكشف تفاصيل أزمتها النفسية وتعافيها من الاكتئاب

أعلنت الفنانة تعافيها من أزمة نفسية حادة واكتئاب استمرا لنحو عامين، كشفت خلالهما عن معاناتها مع أفكار انتحارية والعزلة، قبل أن تتمكن من استعادة حياتها والعودة إلى نشاطها الفني.

وأوضحت أديب، في فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام"، أن تجربتها غيّرت مفهومها السابق عن المرض النفسي، بعدما كانت تراه مجرد حزن عابر، لتكتشف أنه أشبه بالعيش داخل غرفة مظلمة بلا أبواب.

وكشفت أنها مرت بفترة صعبة فقدت خلالها القدرة على مغادرة الفراش، مع سيطرة أفكار مؤذية ومشاعر سوداوية عليها، مشيرة إلى أن إيمانها كان السند الذي منعها من الاستسلام لتلك الأفكار.

وأضافت أنها رفضت عروضًا تمثيلية عدة خلال تلك المرحلة بسبب شعورها بالعزلة والرفض، مؤكدة أن الموسيقى كانت "قشة النجاة" التي دفعتها للنهوض، رغم الانتقادات التي واجهتها لأعمالها.

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واستعادت أديب تفاصيل تصوير أغنياتها الأخيرة، لافتة إلى أنها كانت تبكي بشدة قبل الوقوف أمام الكاميرا، لكنها كانت تحاول التمسك بشغفها الوحيد المتبقي.

وأكدت أنها استعانت بأطباء نفسيين وتلقت دعمًا متخصصًا ساعدها على تجاوز الأزمة، واستعادة علاقتها بعائلتها وأصدقائها، والعودة إلى الرياضة والتعامل مجددًا مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: "جزء كبير من معاناتي كان الشعور بأن أميرة القديمة ماتت ولن تعود.. لكنني اليوم أستعيد شغفي بالحياة، وتوثيق هذه الفترة الصعبة في أعمالي الغنائية هو جزء من حلاوة الفن وتطبيبه للجراح".

واختتمت الفنانة الشابة حديثها بالتأكيد على استعدادها للعودة إلى الساحة الفنية وخوض مشاريع جديدة، موجهة رسالة دعم لكل من يمر بأزمات مشابهة، ومشددة على أن الأمل موجود دائمًا.