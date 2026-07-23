لماذا تفضّل النساء Lip Tints على أحمر الشفاه؟

مع ارتفاع درجات الحرارة وتحديات الصيف التي تؤثر في ثبات مستحضرات التجميل، أصبحت صبغات الشفاه (Lip Tints) من أبرز اتجاهات الجمال، بعدما حلّت مكان أحمر الشفاه التقليدي ذي التغطية الكاملة بفضل مظهرها الطبيعي وخفتها وقدرتها على الحفاظ على اللون لساعات طويلة.

ويعكس هذا التوجه تحولًا في عالم المكياج نحو الإطلالات والطبيعية، حيث تفضل الكثير من النساء ألوان الشفاه الشفافة التي تمنح مظهرًا يشبه الاحمرار الطبيعي، بدلًا من الألوان القوية والواضحة.

ويشير خبراء المكياج إلى أن صبغات الشفاه لا تقتصر على قدرتها على مقاومة التلطخ والاختفاء، بل أيضًا على مرونتها؛ إذ يمكن استخدامها بمفردها للحصول على لون هادئ، أو وضع طبقة من اللمعان فوقها لإطلالة أكثر إشراقًا مع بقاء اللون الأساسي.

وأوضح خبراء أن تحضير الشفاه قبل الاستخدام يلعب دورًا أساسيًا في ثبات المنتج، من خلال تقشيرها وترطيبها، ثم وضع طبقات خفيفة وترك كل طبقة حتى تثبت للحصول على نتيجة تدوم طوال اليوم. ويؤكد خبراء الجمال أن صيحة صبغات الشفاه تعكس توجهًا أوسع نحو مكياج صيفي بسيط وطبيعي، يركز على تعزيز الملامح بدلًا من تغطيتها.