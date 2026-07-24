قبل السفر وبعده... خطوات بسيطة لحماية صحة أمعائكِ

قد تكون العطلات فرصة للاسترخاء والاستمتاع، لكن كثيراً من النساء يواجهن خلال السفر أعراضاً مزعجة مثل الانتفاخ، والإمساك، وعسر الهضم، أو الشعور بأن المعدة لا تعمل كالمعتاد.

ويشير خبراء الصحة إلى أن هذه المشكلات لا تكون دائماً نتيجة وجبة دسمة أو تغيير مفاجئ في الطعام، بل قد تبدأ منذ بداية الرحلة بسبب اضطراب النوم، وقلة شرب الماء، والجلوس لفترات طويلة، وتغيير .

لماذا تتأثر أمعاؤكِ أثناء السفر؟

Advertisement

توضح الدراسات أن الجهاز الهضمي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالساعة البيولوجية للجسم، التي تنظم عملية إفراز الإنزيمات الهاضمة، وحركة الأمعاء، ونشاط البكتيريا النافعة.

وعندما يتغير نمط النوم بسبب السفر أو اختلاف التوقيت بين البلدان، قد يختل هذا التوازن، ما يؤدي إلى بطء الهضم، والانتفاخ، والإمساك.

كما أن الرحلات الطويلة تقلل الحركة، بينما قد تحتوي وجبات السفر على كميات قليلة من الألياف وكميات أكبر من الأطعمة المصنعة، ما يزيد الضغط على الجهاز الهضمي.

كيف تحمين أمعاءكِ قبل السفر؟

ينصح الخبراء بالاستعداد قبل الرحلة من خلال:

زيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات، والفواكه، والبقوليات، والحبوب الكاملة.

شرب كمية كافية من الماء يومياً.

تقليل الأطعمة الثقيلة والمقلية قبل السفر.

الحفاظ قدر الإمكان على مواعيد النوم والطعام المنتظمة.

أثناء الرحلة... عادات بسيطة تصنع فرقاً

للحفاظ على راحة الجهاز الهضمي خلال السفر، يُنصح بـ:

شرب الماء بانتظام، خاصة في الرحلات الجوية الطويلة.

التحرك والمشي كلما أمكن لتجنب بطء حركة الأمعاء.

اختيار وجبات تحتوي على الألياف بدلاً من الأطعمة المعالجة.

المشي بعد تناول الطعام للمساعدة على الهضم.

ممارسة تمارين التنفس والاسترخاء لتخفيف تأثير التوتر على المعدة.

الأمعاء والمزاج... علاقة لا تتجاهليها

لا يقتصر دور الجهاز الهضمي على الهضم فقط، بل يرتبط أيضاً بالمزاج والطاقة، إذ توجد علاقة تواصل مستمرة بين الأمعاء والدماغ تُعرف باسم "محور الأمعاء والدماغ".

ولهذا قد يؤثر اضطراب الهضم أثناء السفر على الشعور بالنشاط والراحة النفسية، بينما يساعد الحفاظ على توازن الأمعاء في دعم الصحة العامة.

هل تكفي المكملات؟

رغم انتشار مكملات البروبيوتيك، يؤكد الخبراء أن صحة الأمعاء تعتمد أساساً على نمط الحياة والغذاء المتوازن، خصوصاً تناول الألياف التي تغذي البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

فالوقاية تبدأ بعادات بسيطة: ماء كافٍ، غذاء متنوع، حركة منتظمة، ونوم متوازن.

وفي حال استمرار الأعراض أو ظهور آلام شديدة أو غير معتادة، يُنصح بمراجعة الطبيب للحصول على التقييم المناسب.