من إليسا.. رسالة للمتابعين

دعت إليسا متابعيها إلى عدم الاستسلام أمام الظروف الصعبة، مؤكدة أن الألم لا يعني نهاية الطريق.

وقالت إليسا، في منشور عبر حسابها على منصة إكس، إن الحياة قد تطلب من الإنسان أكثر بكثير مما يشعر أنه قادر على تقديمه، مؤكدة أن اللحظات الصعبة لا ينبغي أن تكون نهاية القصة.



وأضافت: "شو ما كانت الصفحة يلي عم تعيشها اليوم، ما تخليها تكون آخر سطر بقصتك. كل وجع بيعطيك فرصة تكبر وتتعلّم، وكل شروق شمس هو دليل إنو العتمة ما بتربح بالنهاية".



واختتمت إليسا رسالتها بدعوة إلى التمسك بالإيمان والمحبة والأمل، قائلة: "ضلّ آمن، ضلّ حب، وضلّ اختار الأمل… لو قد ما كان صغير".



وفي وقت سابق شاركت النجمة إليسا متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، أحدث جلسة تصوير لها، على ألحان أغنيتها من ألبومها الأخير .

الدنيا رح تطلب منك أكتر بكتير من اللي أوقات بتحس إنك قادر تعطيه.

شو ما كانت الصفحة تعيشها اليوم، ما تخليها تكون آخر سطر بقصتك. كل وجع بيعطيك فرصة تكبر وتتعلّم، وكل شروق شمس هو دليل إنو العتمة ما بتربح بالنهاية.

ضلّ آمن، ضلّ حب، وضلّ اختار الأمل… لو قد ما كان صغير❤ pic.twitter.com/jpRqlDTAM8 — (@elissakh) July 25, 2026 Advertisement



