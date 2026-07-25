من إليسا.. رسالة للمتابعين

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الدنيا رح تطلب منك أكتر بكتير من اللي أوقات بتحس إنك قادر تعطيه.
شو ما كانت الصفحة يللي عم تعيشها اليوم، ما تخليها تكون آخر سطر بقصتك. كل وجع بيعطيك فرصة تكبر وتتعلّم، وكل شروق شمس هو دليل إنو العتمة ما بتربح بالنهاية.
ضلّ آمن، ضلّ حب، وضلّ اختار الأمل… لو قد ما كان صغير❤ pic.twitter.com/jpRqlDTAM8
— elissa (@elissakh) July 25, 2026
الدنيا رح تطلب منك أكتر بكتير من اللي أوقات بتحس إنك قادر تعطيه.
شو ما كانت الصفحة يللي عم تعيشها اليوم، ما تخليها تكون آخر سطر بقصتك. كل وجع بيعطيك فرصة تكبر وتتعلّم، وكل شروق شمس هو دليل إنو العتمة ما بتربح بالنهاية.
ضلّ آمن، ضلّ حب، وضلّ اختار الأمل… لو قد ما كان صغير❤ pic.twitter.com/jpRqlDTAM8