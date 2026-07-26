نجمات الـWNBA يتألقن في شيكاغو

خطفت نجمات الأميركي للسيدات (WNBA) الأضواء بإطلالاتهن اللافتة مع انطلاق فعاليات أسبوع كل النجوم 2026 في مدينة شيكاغو، حيث تحولت فعالية الاستقبال إلى عرض أزياء سبق المواجهات المرتقبة داخل الملعب.

وتقدمت نجمة وينغز بايج بوكرز المشهد بإطلالة من قطعتين من تصميم ، اختارها لها منسق الأزياء بولدن، فيما ظهرت زميلتها آزي فاد بإطلالة عصرية ضمت بنطال جينز ممزقاً وحقيبة من Coach.

كما لفتت آجا ويلسون الأنظار بفستان كورسيه مع تنورة شفافة من تصميم راهول ميشرا، بينما برزت ديجوناي كارينغتون بإطلالة جريئة عبر بدلة شبه شفافة، رغم عدم مشاركتها في مباراة كل النجوم.

وفي المقابل، غابت كل من كايتلين وأنجل ريس عن فعالية السجادة الحمراء الافتتاحية، قبل أن تظهر ريس لاحقاً قبيل المباراة بفستان وردي قصير من تصميم LaPointe مع رداء شفاف مزين بالريش، مستوحى من أسلوب "باربي".

كما حضرت نيكا أوغوميكي بإطلالة من Kai Collective، تضمنت قميصاً مخططاً مستوحى من قمصان الرغبي وسروالاً واسعاً متناسقاً.

ويستضيف سنتر في شيكاغو مباراة كل النجوم، التي تجمع بين فريق بقيادة بايج بوكرز وفريق سبون بقيادة كايتلين كلارك، وسط اهتمام كبير بإطلالات اللاعبات داخل وخارج أرض الملعب.