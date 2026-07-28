بعد رسالة مؤثرة لابنها.. أنباء عن انفصال صانعة المحتوى الشهيرة عن زوجها (صورة)

عادت صانعة المحتوى فوز الفهد إلى واجهة الجدل عبر ، بعد تداول شائعات تزعم انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الصراف، من دون صدور أي تعليق أو إعلان رسمي من أيٍّ منهما يؤكد أو ينفي هذه الأنباء.

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وأثارت فوز التكهنات بعدما احتفلت بعيد ميلاد ابنها أحمد، إذ نشرت صورة قديمة له من أيامه الأولى، وأرفقتها برسالة مؤثرة وصفته فيها بأنه " الوحيد اللي علّمني معنى الحب الحقيقي"، داعية الله أن يحفظه لها، ومؤكدة أنه عوّضها عن الكثير وأنها تحبه كثيرًا.

وأشعلت كلماتها تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، إذ رأى البعض أنها تحمل رسائل مبطنة تتعلق بحياتها الشخصية، وربطها كثيرون بالشائعات المتداولة حول علاقتها بزوجها.

كما تفاعلت صانعة المحتوى سارة الودعاني مع المنشور، وعلّقت قائلة: "فوز موتتني صياح بكلامها، يخليه لكِ يا عمري"، ما ساهم في زيادة التفاعل مع الرسالة وإعادة تداولها.

وازدادت الشائعات بعد انتشار صور لفوز خلال الاحتفال برفقة طفليها فقط، في حين غاب زوجها عن اللقطات المنشورة.





