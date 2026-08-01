بالفيديو.. هذا ما تمنته والدة وائل كفوري لابنها

عبّرت والدة الفنان عن فخرها بنجلها خلال حفله في "الفوروم دو "، قائلة: "الله يحميه، وأنا فخورة به"، ومتمنيةً أن يبقى بكامل صحته وهمته.

وكان قد أدى التحية للجيش اللبناني بعد تقديم أغنية "أنا رايح بكرا عالجيش"، احتفالاً بعيد الجيش، أمام نحو 6000 شخص توافدوا من ودول عربية مجاورة.

ويتجدد لقاء كفوري مع جمهوره في حفل ثانٍ مساء غد على المسرح نفسه.