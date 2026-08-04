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المرأة

الأحذية الطويلة تتحدى حرارة الصيف

Lebanon 24
04-08-2026 | 04:00
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الأحذية الطويلة تتحدى حرارة الصيف
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تشير تقارير متعلقة بالموضة إلى عودة الأحذية الطويلة بقوة هذا الصيف، في اتجاه يخالف القاعدة التقليدية التي تربط فصل الصيف بالصنادل والأحذية المفتوحة، مع تبني عدد متزايد من أفراد الجيل Z لهذا الأسلوب في الإطلالات اليومية.

وبحسب تقرير نشرته مجلة Vogue، أصبحت الأحذية الطويلة، مثل أحذية الكاوبوي والدراجات النارية، خياراً أساسياً لدى كثيرين، حيث تُنسق مع الفساتين الخفيفة والتنانير القصيرة وسراويل البرمودا، لتمنح الإطلالة تبايناً لافتاً بين الملابس الصيفية الخفيفة والأحذية الثقيلة.

ويرى متابعون للموضة أن هذا التوجه يعكس تحولاً في الأذواق، إذ بدأت الأحذية الطويلة تحل تدريجياً محل الأحذية الرياضية التي هيمنت على الإطلالات اليومية خلال السنوات الماضية، خاصة بين الشباب.

كما ساهمت منصات التواصل الاجتماعي في تعزيز انتشار هذا الاتجاه، إلى جانب إطلالات عدد من النجمات، من بينهن دوا ليبا وأوليفيا رودريغو، اللتين ظهرتا بالأحذية الطويلة مع أزياء صيفية، فيما حضرت هذه الصيحة أيضاً على منصات عروض الأزياء لموسم ربيع 2026.

ولا يقتصر الإقبال على الأحذية الطويلة على الجانب الجمالي فحسب، إذ يرى مؤيدوها أنها توفر حماية أفضل للقدمين من الأتربة والأمطار الصيفية الخفيفة، فضلاً عن أنها تمنح الإطلالة طابعاً أكثر تماسكاً وأناقة.

ويؤكد خبراء الموضة أن الأحذية الطويلة أصبحت من أبرز صيحات صيف 2026، في مؤشر على استمرار كسر القواعد التقليدية في تنسيق الأزياء الموسمية، واعتماد أساليب أكثر جرأة وتنوعاً.

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