حل اقتصادي وفعال لتقشير وترطيب الكعبين الجافين

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تُعدّ مشكلة جفاف وتراكم الجلد الميت على الكعبين من أكثر المشاكل الشائعة التي تتطلب عناية دورية، خاصة مع التعرض المستمر للعوامل الجوية أو ارتداء الأحذية المفتوحة. وتبرز الوصفات الطبيعية، وعلى رأسها مزيج والليمون، كحل فعال واقتصادي لاستعادة نضارة القدمين ونعومتهما.المكونات الأساسية:- ملعقة كبيرة من الفازلين.- عصير نصف ليمونة طازجة.- جوارب قطنية دافئة.طريقة التحضير والاستخدام:1. تنظيف القدمين جيداً ونقعهما في ماء دافئ لمدة 10 إلى 15 دقيقة لتطرية الجلد الميت، ثم تجفيفهما بحذر.2. خلط الفازلين مع عصير الليمون جيدا حتى يتكون مزيج كريمي متجانس.3. تدليك منطقة الكعبين والتشققات بالمزيج لبضع دقائق بحركات دائرية لتسهيل امتصاصه.4. ارتداء جوارب قطنية وترك الوصفة طوال الليل للحصول على أفضل النتائج، ثم غسل القدمين في الصباح بالماء الدافئ.يُساعد الفازلين على حبس الرطوبة داخل طبقات الجلد وتشكيل عازل حماية، بينما يعمل الليمون بفضل حمض الأحماض الطبيعية فيه على تقشير الخلايا الميتة وتفتيح البشرة الداكنة حول الكعبين.