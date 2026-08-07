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المرأة

حل غير متوقع لجفاف الشفاه

Lebanon 24
07-08-2026 | 23:00
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حل غير متوقع لجفاف الشفاه
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 يبرز الفيتامين E كأحد المكونات التي أعادت الأبحاث الحديثة تسليط الضوء عليها، ليس فقط كمرطب، بل كعنصر علاجي واقٍ يعيد للشفاه توازنها الطبيعي.
هذا الفيتامين الذي ارتبط طويلاً بالعناية بالبشرة والشعر، يعود اليوم إلى الواجهة في سياق العناية بالشفاه، مدعوماً بدراسات حديثة تشير إلى فعاليته في دعم الحاجز الجلدي وتقليل فقدان الرطوبة، ما يجعله أحد الحلول غير المتوقعة لكن المهمة لمشكلة شائعة ومزعجة.
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أسباب جفاف الشفاه
تختلف الشفاه عن باقي أجزاء البشرة، فهي لا تحتوي على غدد دهنية كافية لإنتاج الزيوت الطبيعية التي تحافظ على ترطيبها. هذا يعني أنها تعتمد بشكل شبه كامل على الترطيب الخارجي وعلى سلامة الحاجز السطحي.

ومع التعرض المستمر لعوامل مثل الهواء الجاف والشمس والتلوث، وحتى العادات اليومية البسيطة كالإكثار من التحدث أو تمرير اللسان على الشفاه، يبدأ الماء بالتبخر من سطحها بسرعة، ما يؤدي إلى الجفاف والتشقق. هذه الطبيعة الحساسة تجعل أي خلل بسيط يظهر بسرعة، وتفسر لماذا لا تكفي المرطبات السطحية دائماً لإصلاح المشكلة من جذورها.

ما الذي يميز الفيتامين E؟
يتميز الفيتامين E بكونه أكثر من مجرد مادة مرطبة، فهو مضاد أكسدة قوي يعمل على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة. هذه الجذور تتكون نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتلوث، وتساهم في تسريع تدهور البشرة وفقدان مرونتها.

الأبحاث الجلدية الحديثة تشير إلى أن الاستخدام الموضعي لفيتامين E يمكن أن يساعد في تقليل فقدان الماء عبر البشرة، كما أن دوره لا يقتصر على الترطيب فقط، بل يمتد إلى تقليل الالتهابات الدقيقة التي تظهر مع التشقق المتكرر، ما يساعد على تهدئة الإحساس بالحرقة والانزعاج.

ماذا تقول الدراسات الحديثة؟
تشير مراجعات علمية منشورة في مجلات الأمراض الجلدية التجميلية إلى أن مضادات الأكسدة الموضعية، وفي مقدمتها الفيتامين E، تساهم في تحسين وظيفة الحاجز الجلدي، خصوصاً في المناطق الرقيقة مثل الشفاه.

في دراسة مقارنة بين مستحضرات تحتوي على فيتامين E وأخرى خالية منه، لوحظ تحسن أكبر في مستوى الترطيب ومرونة الجلد لدى المجموعة التي استخدمت المنتجات المدعّمة بهذا الفيتامين.

كما تناولت أبحاث أخرى دور فيتامين E في تقليل تأثير الإجهاد التأكسدي الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، وهو عامل غالباً ما يتم تجاهله في العناية بالشفاه رغم تأثيره المباشر على الجفاف والتصبغ.

كيف يعمل على مستوى الشفاه؟
لا يقتصر تأثير الفيتامين E على الطبقة السطحية، بل يعمل عبر عدة آليات متكاملة:

أولاً: يساعد في تعزيز الطبقة الدهنية الرقيقة التي تغلف الشفاه، مما يقلل فقدان الماء.
ثانياً: يحد من تأثير الجذور الحرة التي تضعف الخلايا وتسرّع تلفها.
ثالثاً: يساهم في تهدئة التهيج الناتج عن الجفاف أو العادات اليومية مثل تمرير اللسان على الشفاه.

هذا التداخل بين الحماية والترطيب يجعل تأثيره أكثر استقرارًا مقارنة بالمرطبات التي تعمل بشكل مؤقت فقط.
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