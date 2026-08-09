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المرأة

4 عوامل يومية قد تجعل البشرة تبدو أكبر سناً

Lebanon 24
09-08-2026 | 14:00
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4 عوامل يومية قد تجعل البشرة تبدو أكبر سناً
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رغم أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يُعد من أبرز العوامل الخارجية المسببة للشيخوخة المبكرة، يؤكد أطباء الجلد أن نمط الحياة يؤثر أيضاً في صحة البشرة. فالتوتر، وقلة النوم، والنظام الغذائي غير المتوازن، والتعرض المستمر للتلوث، قد تزيد الإجهاد التأكسدي والالتهابات وتؤثر في حاجز البشرة وقدرتها على التجدد.

التوتر.. عدو خفي للبشرة

لا يقتصر تأثير التوتر المزمن على الحالة النفسية، بل يمكن أن ينعكس على البشرة أيضاً. فعند التعرض المستمر للضغط النفسي، ترتفع مستويات الكورتيزول، ما قد يؤثر في وظيفة حاجز البشرة ويزيد فقدان الماء، فتبدو أكثر جفافاً وباهتة.

كما يرتبط التوتر المستمر بزيادة الالتهابات، التي قد تؤثر مع مرور الوقت في البروتينات المسؤولة عن تماسك البشرة ومرونتها، مثل الكولاجين والإيلاستين. والنتيجة قد تكون ظهور الخطوط الدقيقة وفقدان البشرة جزءاً من امتلائها ونضارتها.

قلة النوم تسرق نضارة البشرة

أثناء النوم، لا يتوقف الجسم عن العمل، بل تبدأ مجموعة من عمليات الإصلاح والتجدد، وتشمل البشرة أيضاً. إذ تساعد ساعات النوم الكافية على تجدد الخلايا وإصلاح الأضرار التي تتعرض لها البشرة خلال النهار.

أما قلة النوم أو عدم انتظام مواعيده، فقد يرتبط بظهور الهالات الداكنة، وتراجع النضارة، وزيادة وضوح الخطوط الدقيقة، كما يمكن أن يؤثر في مرونة الجلد وقدرته على استعادة وظيفة حاجزه الطبيعي.

لذلك، يُعد الحصول على نوم منتظم وكافٍ من الخطوات البسيطة التي يمكن أن تدعم صحة البشرة، إلى جانب اختيار منتجات العناية الليلية المناسبة، مثل المستحضرات التي تحتوي على الريتينول أو الببتيدات، وفق نوع البشرة وقدرتها على التحمل.

ما نأكله ينعكس على بشرتنا

العناية بالبشرة لا تبدأ من الكريمات والسيرومات فقط، بل من النظام الغذائي أيضاً. فالإكثار من السكريات المكررة والأطعمة فائقة التصنيع قد يعزز عملية ارتباط السكر بالبروتينات، ومنها الكولاجين، الأمر الذي قد يؤثر في مرونة البشرة ومظهرها مع الوقت.

في المقابل، يوفر النظام الغذائي الغني بالخضار والفواكه والمكسرات والبذور والأسماك الغنية بأوميغا-3 مجموعة من العناصر ومضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على مواجهة الإجهاد التأكسدي.

كما يُعد الحصول على كمية كافية من البروتين مهماً لدعم إنتاج البروتينات البنيوية في الجلد، ما يجعل التوازن الغذائي جزءاً أساسياً من استراتيجية الحفاظ على بشرة صحية.

التلوث.. تأثير لا يظهر فوراً

قد لا نلاحظ آثار التلوث على البشرة بشكل مباشر، لكنه يُعد من العوامل البيئية التي تحظى باهتمام متزايد عند دراسة الشيخوخة المبكرة.

فالجزيئات الملوثة التي تستقر على سطح الجلد قد تحفّز تكوين الجذور الحرة وتزيد الإجهاد التأكسدي. ومع التعرض المتكرر، يمكن أن يظهر ذلك على البشرة في صورة فقدان للإشراقة، وتفاوت في لونها، وتراجع قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة.

ولهذا، لا تقتصر حماية البشرة من العوامل البيئية على استخدام واقي الشمس، بل تشمل أيضاً تنظيفها جيداً في نهاية اليوم، واستخدام مضادات الأكسدة مثل فيتامين C والنياسيناميد، إلى جانب ترطيب البشرة ودعم حاجزها الطبيعي.

نظرة جديدة إلى شيخوخة البشرة

خلال السنوات الأخيرة، توسع فهم العلماء لآليات شيخوخة البشرة. فلم تعد العملية مرتبطة فقط بالعمر وفقدان الكولاجين أو التعرض للشمس، بل بات واضحاً أن نمط الحياة والبيئة المحيطة يمكن أن يؤثرا أيضاً في صحة الجلد.

وتشير الأبحاث إلى أن عوامل مثل التغذية، والنوم، والنشاط البدني، والتوتر المزمن، والتعرض للملوثات، يمكن أن تؤثر في مسارات بيولوجية مرتبطة بالشيخوخة، من بينها الالتهاب المزمن والإجهاد التأكسدي وتراجع كفاءة حاجز البشرة وصحة الأنسجة الداعمة لها.

ويحظى مفهوم "الشيخوخة الالتهابية" باهتمام متزايد، وهو يشير إلى حالة من الالتهاب منخفض الدرجة والمستمر التي قد ترتبط بتراجع مرونة البشرة وظهور علامات التقدم في العمر.

التفاصيل اليومية تصنع الفارق

قد لا نستطيع إيقاف مرور الوقت، لكن يمكننا التأثير في الطريقة التي تتقدم بها البشرة في العمر. فالحماية اليومية من الشمس، والحصول على نوم منتظم، وإدارة التوتر، واتباع نظام غذائي متوازن، والحفاظ على حاجز البشرة، كلها خطوات تعمل معاً للحفاظ على صحتها ومظهرها.

فالشيخوخة المبكرة لا تنتج عادةً عن عامل واحد، بل عن تراكم مجموعة من العادات والتأثيرات البيئية على مدى سنوات. وفي كثير من الأحيان، قد يكون تعديل هذه العادات اليومية هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية قبل اللجوء إلى حلول أكثر تعقيداً.

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