هل تستحق تجربة الثلج للبشرة؟

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة ترند جديد للعناية بالبشرة، يقوم على غمر الوجه في الماء المثلج بهدف التخلص من الانتفاخ ومنح البشرة مظهراً أكثر نضارة وتماسكاً.

وحظيت هذه الطريقة بشعبية بين عدد من المشاهير، من بينهم بريانكا شوبرا جوناس وكايلي جينر وبيلا حديد، فيما تروج مقاطع منتشرة على «تيك توك» لفكرة أن ثواني قليلة في الماء البارد يمكن أن تمنح الوجه مظهراً أكثر انتعاشاً، وكأنها بديل سريع للنوم الجيد والترطيب.

لكن أطباء الجلد يرون أن تأثير هذه الطريقة مؤقت، ولا ترقى إلى مستوى المعجزة التجميلية التي تصورها بعض المنشورات على وسائل التواصل.

لماذا يبدو الوجه أكثر نضارة بعد التعرض للبرد؟

توضح طبيبة الجلدية الأميركية الدكتورة كافيتا ماري والا أن التعرض للماء البارد يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية، وهي عملية تعرف باسم تضيق الأوعية الدموية، ما يساعد مؤقتاً على تقليل الانتفاخ، خصوصاً حول العينين.

وبسبب هذا التأثير، قد تبدو البشرة أكثر تماسكاً وإشراقاً وأقل احمراراً مباشرة بعد استخدام الماء البارد.

من جهتها، توضح الدكتورة نيفين شعيطو، المتخصصة في طب الأسرة والتجميل ومكافحة الشيخوخة، أن الجسم يستجيب للبرد بشكل طبيعي من خلال محاولة الحفاظ على درجة حرارته الأساسية، فتتقلص الأوعية الدموية السطحية ويقل تدفق بالقرب من سطح الجلد.

وبما أن الانتفاخ يرتبط غالباً بتراكم السوائل، فإن تضيق الأوعية يمكن أن يمنح الوجه مؤقتاً مظهراً أكثر نحافة وتحديداً.

كما يمكن للبرودة أن تقلل نشاط الأعصاب في المنطقة، ما يمنح شعوراً بالراحة ويخفف بعض الإشارات الالتهابية، لكن هذه التأثيرات تختفي تدريجياً بمجرد عودة الجلد إلى حرارته الطبيعية.

الانتفاخ ليس دائماً مشكلة جلدية

يشير الخبراء إلى أن انتفاخ الوجه الصباحي لا يرتبط بالضرورة بمشكلة في البشرة، بل يكون غالباً نتيجة لتجمع السوائل.

ويمكن لعوامل مثل تناول كميات كبيرة من الملح، وشرب الكحول، وقلة النوم، والتغيرات الهرمونية والحساسية أن تؤدي إلى زيادة احتباس السوائل في الوجه، خصوصاً حول العينين.

لكن استمرار الانتفاخ لفترات طويلة قد يكون مرتبطاً بمشكلات صحية أخرى، مثل قصور الغدة الدرقية أو انقطاع التنفس أثناء النوم أو بعض أمراض الكلى، ما يجعل استشارة الطبيب مهمة في حال أصبح الأمر مزمناً.

الإفراط في البرد قد يضر البشرة

رغم أن العلاج بالبرودة له استخدامات طبية معروفة، فإن تعريض الوجه بشكل متكرر لدرجات حرارة شديدة الانخفاض قد يحمل بعض المخاطر.

وتحذر شعيطو من أن درجات الحرارة القصوى يمكن أن تؤثر في التوازن الطبيعي للبشرة، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل الوردية، إذ قد يعود الاحمرار بعد زوال تأثير البرودة بشكل أكثر وضوحاً.

كما يمكن أن يؤدي التعرض المطول للبرد إلى أضرار تشبه حروق البرد، لا سيما في المناطق الحساسة حول العينين، بينما قد يواجه الأشخاص الذين يعانون من ضعف الدموية تغيراً في لون بعض المناطق.

والأهم أن تكرار التعرض الشديد للبرودة قد يضعف الحاجز الواقي للبشرة، ما يؤدي مع الوقت إلى الجفاف والتقشر وزيادة الحساسية والتهيج، وقد يجعل البشرة أقل قدرة على تحمل مكونات فعالة مثل الريتينول وفيتامين C.

لا يحرق الدهون ولا يحفز الكولاجين

وعلى عكس بعض الادعاءات المنتشرة على منصات التواصل، لا توجد أدلة كافية على أن وضع الوجه في الماء المثلج يؤدي إلى شد دائم للبشرة أو تحفيز إنتاج الكولاجين أو تصغير المسام أو حرق الدهون في الوجه.

وبالتالي، فإن النتيجة الأساسية تظل موقتة، وتتمثل في تقليل الانتفاخ وتحسين مظهر البشرة لفترة قصيرة.

بدائل أكثر أماناً لتقليل الانتفاخ

بدلاً من غمر الوجه في ماء شديد البرودة، يمكن اللجوء إلى وسائل ألطف، مثل أدوات التبريد المخصصة للوجه أو أقنعة الجل المحفوظة في الثلاجة.

كما يمكن استخدام ملعقة باردة لتدليك مناطق الانتفاخ، وهي طريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة قد تمنح تأثيراً مشابهاً.

وينصح الخبراء أيضاً بالتدليك اللطيف للوجه وتصريف السوائل اللمفاوية يدوياً، إلى جانب التركيز على العادات الأساسية، مثل النوم الكافي، وشرب الماء، وتقليل الملح والكحول، ودعم حاجز البشرة بمكونات مثل السيراميدات والنياسيناميد وحمض الهيالورونيك.

الخلاصة: قد يمنح الماء المثلج الوجه انتعاشاً مؤقتاً ويخفف الانتفاخ، لكن لا يمكنه أن يحل محل النوم الجيد أو التغذية المتوازنة أو روتين العناية المناسب بالبشرة. فالنتيجة قد تكون «باردة» وسريعة، لكنها ليست علاجاً سحرياً لعلامات التعب أو الشيخوخة.