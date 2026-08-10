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المرأة

بعد اطلالتها في الساحل الشمالي.. اليكم كواليس رحلة خسارة شيرين لوزنها ونظامها الغذائي

Lebanon 24
10-08-2026 | 00:43
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بعد اطلالتها في الساحل الشمالي.. اليكم كواليس رحلة خسارة شيرين لوزنها ونظامها الغذائي
بعد اطلالتها في الساحل الشمالي.. اليكم كواليس رحلة خسارة شيرين لوزنها ونظامها الغذائي photos 0
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تصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حديث مواقع التواصل، لا سيما بعد حفلها الأخير في الساحل الشمالي، بعدما أطلت بشكل مختلف وأكثر رشاقة من حفلها في مهرجان موازين بالمغرب في حزيران 2025، ما أثار تساؤلات جمهورها حول تفاصيل رحلة خسارتها للوزن والسر وراء هذا التغيير اللافت.
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في هذا الشأن كشف الدكتور محمود العفيفي، المتابع لنظام شيرين الغذائي، تفاصيل رحلة خسارة الوزن، موضحا أن البداية جاءت بترشيح من الفنان أحمد سعد.

وقال العفيفي في مقابلة مع ET بالعربي: "أحمد سعد المطرب الكبير هو اللي رشحني لها، لأنه صحاب أحمد أصلاً خَسّوا معايا، فيه اللي خَسّ 20 و50 كيلو، فكان مديها ثقة كبيرة فيا وقال لها: خلي بالك ده شاطر".

كما أوضح أن صاحبة "أنا في الغرام" كانت لديها رغبة واضحة في خسارة الوزن بطريقة طبيعية، بعيدًا عن خيار الجراحة، مضيفًا: "كانت عايزة تعمل دايت وتخس وحابة إنها تعمل حاجة طبيعية، مش حابة خالص قصة الجراحة".
 
بداية رحلة خسارة الوزن
بدأت شيرين عبد الوهاب رحلة خسارة الوزن بإصرار كبير، وفق ما كشفه طبيبها، الذي أكد أنه لاحظ فرقا واضحا في مظهرها منذ الأسابيع الأولى.

وقال: "رحت قابلتها وكان عندها إصرار قوي إنها تخس وبدأنا مع بعض. فاكر أول مقابلة قابلتها غير المقابلة رقم 4، قابلتها 4 مرات مع بعض كل شهر أو 3 أسابيع، لقيت فرق كبير جداً".

كما تابع "من أول أسبوع كان فيه نتيجة، وطبعاً ده اللي خلاها تشجعت وكملت معايا بفضل ربنا".

زبادي.. وبروتين
وعن النظام الغذائي الذي اتبعته شيرين، أوضح الدكتور محمود العفيفي أن الخطة اعتمدت على هدف يمتد لـ100 يوم، مع التركيز على أطعمة خفيفة وطبيعية تفضلها الفنانة.

وقال: "إحنا بنحدد هدف الـ100 يوم، وده اللي دخلنا فيه شيرين. إحنا مركزين قوي على الحاجات اللي هي الخفيفة اللي تحبها، تحب تاكل زبادي، تحب تاكل بروتين، حاجات خضار خفيف، كلها حاجات طبيعية خالص".

في حين، لم تعتمد رحلة شيرين على النظام الغذائي وحده، إذ أشار العفيفي إلى أن المشي كان جزءًا أساسيًا من الخطة، قائلًا: "المشي بس، أنا دايماً مع أي حد بنصحه برياضة المشي مع النظام الغذائي".


شيرين: "الحقني مش قادرة خالص"
ورغم النتائج التي بدأت تظهر سريعًا، لم تخلُ رحلة خسارة الوزن من الصعوبات، إذ كشف الدكتور محمود العفيفي عن رسالة صوتية أرسلتها إليه شيرين خلال الرحلة، قالت فيها: "الحقني مش قادرة خالص، أنا دايخة وهبطانة، إديني أي فيتامينات مش قادرة".

لكن شيرين واصلت التزامها بهدفها، وهو ما اعتبره العفيفي أحد أهم أسباب نجاح الرحلة حتى الآن.

وأكد أن هدفها لم يكن الوصول إلى رقم معين على الميزان، موضحًا: "عندها أكثر من الميزان، أكثر ما هي حابة توصل للشكل بتاعها قبل كده، المتناسق، الجميل، اللي هي بتحب تظهر فيه قدام الناس كلها، الحاجة اللي بتليق باسم شيرين، الحاجة اللي كانت قبل كده عليها".

كم كيلو خسرت؟
ورداً على سؤال بشأن عدد الكيلوغرامات التي خسرتها شيرين حتى الآن، أوضح الدكتور محمود أن الرقم لم يكن محور الاهتمام خلال الرحلة، قائلًا: "والله ما وزناش، على فكرة، كنا مهتمين بالشكل أكثر".

وأضاف: «إحنا عملنا جزء من المشوار ولسه هنكمل فيه، بس الحمد لله الجزء اللي أنا شفته والنتيجة اللي إحنا وصلنالها، أنا بالنسبة لي نتيجة مرضية بشكل كبير جداً جداً".

وأشاد العفيفي بإصرار شيرين على مواصلة الخطة، قائلًا: "سايبة نفسها خالص، ما كنتش بتقلل أي حاجة أو حتى كانت بتعترض، بس هي عندها إرادة قوية وهدف إنها تغير من شكلها وتغير من نفسها".

نشر طبيب شيرين صورتها
وبعد ظهور النتائج، نشر الدكتور محمود العفيفي صورة جمعته بشيرين عبد الوهاب عبر حسابه على "إنستغرام"، معبرا عن سعادته بما حققته حتى الآن، رغم أنه كان يعتبر رحلة خسارة الوزن أمرا خاصا.

وقال: "أنا بصراحة ما كنتش هنزل الصورة أصلاً، يعني الموضوع كنت حاسه أمر شخصي، بس كمية الناس اللي بعتولي وقالولي ألف مبروك، وكان فيه كتير عارفين إني أنا بتابع مع مدام شيرين في الدايت بتاعها، فقالولي إزاي وألف مبروك وإحنا فرحانين لك".

واختتم حديثه قائلًا: "الناس كانت فرحانة أكثر من ما أنا فرحان بصراحة".

يذكر أن المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب عادت إلى جمهورها بعد غياب طويل، حينما أحيت حفلاً غنائياً، مساء الجمعة، في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري تجاوز 30 ألف شخص.
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