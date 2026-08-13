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المرأة

سر الشفاه الممتلئة طبيعيًا.. كيف يختلف الكونتور عن محدد الشفاه؟

Lebanon 24
13-08-2026 | 02:00
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سر الشفاه الممتلئة طبيعيًا.. كيف يختلف الكونتور عن محدد الشفاه؟
سر الشفاه الممتلئة طبيعيًا.. كيف يختلف الكونتور عن محدد الشفاه؟ photos 0
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لطالما كانت الشفاه من أبرز ملامح الوجه التي تحظى باهتمام خاص في عالم المكياج، لكن التركيز عليها ازداد مؤخرًا مع انتشار إطلالات النجمات مثل هايلي بيبر وكايلي جينر وكيم كارداشيان. ولم يعد الاتجاه يقتصر على أحمر الشفاه أو مرطب بسيط، بل أصبح التركيز على شفاه لامعة، محددة وذات مظهر أكثر امتلاءً، من دون أن تبدو مبالغًا فيها.

ورغم أن هذه الإطلالة تبدو سهلة وعفوية، فإن الحصول عليها يتطلب معرفة الفرق بين تحديد الشفاه وكونتور الشفاه، واختيار المنتجات المناسبة وطريقة استخدامها.

ما الفرق بين كونتور الشفاه وتحديدها؟

 
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رغم استخدام المصطلحين أحيانًا للدلالة على الشيء نفسه، فإن لكل تقنية هدفًا مختلفًا.

تحديد الشفاه يعتمد على رسم حدود واضحة للشفاه باستخدام قلم مخصص، بهدف إبراز شكلها ومنع أحمر الشفاه من التلطخ أو التمدد خارج الحدود. ويمكن أيضًا استخدامه لتعديل شكل الشفاه بدرجة بسيطة.

أما كونتور الشفاه فيعتمد على التظليل الناعم بدلًا من رسم خط واضح، لخلق إيحاء بوجود عمق وأبعاد أكبر، وبالتالي جعل الشفاه تبدو أكثر امتلاءً بطريقة طبيعية.

وبعبارة بسيطة: تحديد الشفاه يعتمد على الدقة، بينما يعتمد الكونتور على الخداع البصري.

كيف يعمل كونتور الشفاه؟

 

يقوم كونتور الشفاه على استخدام درجات ناعمة قابلة للدمج لخلق تباين خفيف بين الظلال والإضاءة حول الشفاه وداخلها.

ويمكن استخدام أقلام الكونتور، أو محددات كريمية بدرجات محايدة مثل التاوب والبني الهادئ، أو مستحضرات الكونتور الكريمية، إلى جانب الكونسيلر والهايلايتر وحتى البرونزر الكريمي.

والقاعدة الأساسية هي عدم رسم خط قوي حول كامل الشفاه. بدلًا من ذلك، يوضع اللون بخفة على الحواف الخارجية، مع تركيز بسيط أسفل منتصف الشفة السفلية أحيانًا، ثم يُدمج اللون باتجاه الداخل باستخدام فرشاة صغيرة أو أطراف الأصابع.

الهدف هو تكوين ظل خفيف وغير واضح يمنح الشفاه مظهرًا أكثر امتلاءً، وليس إنشاء حدود مرسومة بشكل صارخ.

السر في اللمسة الخفيفة

 

ينصح خبراء المكياج بالبدء بتحديد بسيط جدًا، لأن زيادة اللون تدريجيًا أسهل من محاولة تخفيف خط داكن وواضح.

بعد دمج الكونتور، يمكن وضع أحمر الشفاه أو التينت، ثم إضافة طبقة من اللمعان للحصول على مظهر أكثر نضارة وإشراقًا.

وتناسب التركيبات الخفيفة واللامعة الإطلالات الطبيعية، بينما يمكن استخدام التينت للحصول على نتيجة تدوم لفترة أطول مع الحفاظ على مظهر منعش.

وماذا عن محدد الشفاه التقليدي؟

 

يبقى محدد الشفاه خيارًا أساسيًا لمن يرغب في إبراز شكل الفم ومنع أحمر الشفاه من الانتشار خارج حدوده.

لكن الاتجاه الحديث يبتعد عن الخطوط الحادة والواضحة، ويفضل تحديدًا ناعمًا يكاد لا يُلاحظ، مع دمج اللون باتجاه منتصف الشفاه.

وبعد رسم الحدود، يمكن وضع أحمر الشفاه أو ملمع الشفاه فوقها، ويفضل اختيار درجات قريبة من لون الشفاه للحصول على نتيجة طبيعية.

ما التقنية الأنسب لشكل شفتيك؟

 

يعتمد الاختيار بشكل أساسي على شكل الشفاه والنتيجة المطلوبة، إذ تختلف نسب وشكل الفم من شخص إلى آخر.

وبالنسبة إلى الشفاه الرفيعة، يمكن أن يكون الكونتور الناعم خيارًا مناسبًا، من خلال دمج التحديد إلى الداخل ثم إضافة ملمع شفاه. ويساعد انعكاس الضوء الناتج عن اللمعان على منح الشفاه إيحاءً أكبر بالحجم.

أما عند استخدام محدد الشفاه التقليدي، فمن الأفضل اختيار درجات ناعمة وغير صارخة، مثل الأحمر الشفاف، والتوتي، والبني الفاتح، خصوصًا مع التركيبات اللامعة التي تمنح مظهرًا عصريًا بعيدًا عن ثقل المكياج.

لم يعد الهدف من مكياج الشفاه الحديث رسم حدود واضحة أو تغيير شكل الفم بشكل مبالغ فيه، بل أصبح التركيز على إبراز الحجم الطبيعي وخلق أبعاد ناعمة.

فالكونتور يمنح الشفاه إيحاءً بالامتلاء من خلال الظلال، بينما يركز محدد الشفاه على إبراز الشكل ومنع تلطخ اللون. وفي الحالتين، تبقى القاعدة الأهم: كلما كان التحديد أكثر نعومة واندماجًا مع لون الشفاه، كانت النتيجة أكثر طبيعية وأناقة.

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