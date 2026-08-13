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المرأة

5 أخطاء شائعة عند استخدام قناع الشعر قد تفسد النتيجة

Lebanon 24
13-08-2026 | 04:00
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5 أخطاء شائعة عند استخدام قناع الشعر قد تفسد النتيجة
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قد يبدو استخدام قناع الشعر خطوة بسيطة في روتين العناية، إلا أن طريقة تطبيقه يمكن أن تؤثر بشكل كبير في النتيجة. فالكمية المناسبة، ودرجة رطوبة الشعر، وطريقة توزيع المنتج ومدة تركه، جميعها عوامل تحدد مدى استفادة الشعر من القناع.

وتزداد أهمية هذه العناية لدى أصحاب الشعر الجاف أو المصبوغ أو المتضرر من الحرارة والتصفيف المتكرر، إذ تساعد الأقنعة على تحسين ملمس الشعر وتقليل الاحتكاك والتشابك، لكنها لا تستطيع إصلاح ساق الشعرة بشكل بيولوجي باعتبارها جزءًا غير حي.

غسل الشعر قبل القناع

 
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بالنسبة إلى الأقنعة التي تحتاج إلى الشطف، يُنصح عادةً بغسل الشعر بالشامبو أولًا، مع التركيز على فروة الرأس، ثم التخلص من المياه الزائدة قبل وضع القناع. فالشعر يفضل أن يكون رطبًا وليس مبللًا بالكامل حتى لا يتخفف المنتج بالماء أو ينزلق عن الخصلات.

لا يعني استخدام كمية أكبر الحصول على نتيجة أفضل. فالشعر الكثيف والطويل قد يحتاج إلى كمية أكبر، بينما قد يؤدي الإفراط في استخدام القناع إلى إثقال الشعر الناعم وفقدانه حجمه.

ويحتاج الشعر الجاف أو المجعد عادةً إلى ترطيب وتكييف أكبر، في حين يستفيد الشعر الناعم من تركيبات أخف وكميات محدودة.

أين يوضع القناع؟

 

تُوزع معظم أقنعة الشعر المخصصة للأطوال بدءًا من منتصف الشعر وصولًا إلى الأطراف، مع تجنب فروة الرأس ما لم تنص تعليمات المنتج على غير ذلك.

وتُعد الأطراف الأكثر احتياجًا للعناية لأنها الجزء الأقدم من الشعرة والأكثر تعرضًا للحرارة والصبغات والعوامل الميكانيكية.

ويمكن توزيع القناع باستخدام الأصابع أو مشط واسع الأسنان، لكن من دون شد الخصلات، لأن الشعر يكون أكثر عرضة للتكسر عندما يكون مبللًا.

لا تترك القناع لفترة أطول من اللازم

ترك القناع على الشعر لساعات طويلة لا يعني بالضرورة الحصول على نتيجة أفضل. وتبقى المدة المحددة على عبوة المنتج هي المرجع الأساسي، إذ إن تجاوزها قد يؤدي إلى تراكم المستحضر على الشعر، خصوصًا لدى أصحاب الشعر الناعم.

كما أن القناع لا يغني بالضرورة عن البلسم؛ فالبلسم يساعد على تنعيم سطح الشعرة وتقليل الاحتكاك وتسهيل فك التشابك، بينما يوفر القناع عناية أكثر تركيزًا وفقًا لحاجة الشعر.

بعد انتهاء المدة، ينبغي شطف القناع جيدًا بالماء وتجنب فرك الشعر بعنف. كما يُفضل التخلص من المياه الزائدة بالضغط اللطيف باستخدام منشفة بدل فرك الخصلات.

ويُنصح أيضًا بتقليل استخدام أدوات التصفيف الحراري، أو اختيار درجات حرارة منخفضة إلى متوسطة، لأن الحرارة المفرطة قد تزيد من تلف الشعر وتكسره.

وفي النهاية، فإن فعالية قناع الشعر لا تعتمد على المنتج وحده، بل على اختيار التركيبة المناسبة لنوع الشعر واستخدامها بالطريقة والكمية والمدة الصحيحة.

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