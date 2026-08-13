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المرأة

الإفراط في مكملات الحديد قد يسبب أضراراً خطيرة

Lebanon 24
13-08-2026 | 14:00
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الإفراط في مكملات الحديد قد يسبب أضراراً خطيرة
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حذّر تقرير صحي من مخاطر الإفراط في تناول مكملات الحديد، مشيراً إلى أن الجرعات الزائدة قد تسبب أعراضاً مزعجة ومضاعفات خطيرة على المدى الطويل.

وبحسب التقرير، فإن الجرعة الموصى بها للأشخاص الذين يعانون نقص الحديد تبلغ عادةً نحو 65 ملغ من الحديد العنصري يومياً، فيما تحتاج الحوامل إلى نحو 27 ملغ يومياً. ولفت اختصاصيون إلى أن تناول أكثر من 120 ملغ من الحديد قد يكون مفرطاً.

ومن أبرز علامات الإفراط في تناول الحديد: الإمساك، الغثيان، اضطرابات الجهاز الهضمي، والبراز الأسود، إضافة إلى آلام المفاصل وانخفاض الرغبة الجنسية وفقدان الوزن غير المبرر.

وأوضح الأطباء أن تراكم الحديد في الجسم مع مرور الوقت قد يؤدي إلى تلف أعضاء مثل القلب والكبد، وقد يتسبب في حالات خطيرة، بينها قصور القلب وتشمّع الكبد.

وشدّد التقرير على أهمية متابعة مستويات الهيموغلوبين والفيريتيـن تحت إشراف طبي عند تناول مكملات الحديد، لتحديد الجرعة المناسبة وتجنب مخاطر الجرعات الزائدة.

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مع مرور الوقت

الطويل

ريتين

لوبين

فيري

غلوب

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