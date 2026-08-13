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المرأة

خطوات ليلية تساعد على توازن البشرة الدهنية وتقليل اللمعان

Lebanon 24
13-08-2026 | 16:10
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خطوات ليلية تساعد على توازن البشرة الدهنية وتقليل اللمعان
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أفادت تقارير صحية بأن البشرة الدهنية تحتاج إلى روتين مسائي متوازن، لا يعتمد على تجفيفها أو الإفراط في غسلها، بل يهدف إلى تنظيم إفراز الدهون والحفاظ على الحاجز الجلدي. وينصح أطباء الجلد باستخدام غسول لطيف، وتجنب الفرك والمنظفات القاسية التي قد تهيّج البشرة وتزيد من إنتاج الزهم.

كما أن الترطيب يظل خطوة مهمة حتى للبشرة الدهنية، إذ يمكن اختيار مستحضرات خفيفة، خالية من الزيوت وغير مسببة لانسداد المسام. ويساعد الترطيب على الحد من الجفاف والتهيج، خصوصاً عند استخدام علاجات حب الشباب التي قد تؤدي إلى جفاف الجلد.

وتُعد بعض المكونات، مثل حمض الساليسيليك والريتينويدات، من الخيارات المستخدمة للعناية بالبشرة المعرضة لانسداد المسام وحب الشباب، لكن بعضها قد يسبب تهيجاً، لذلك يُفضّل استخدامها تدريجياً وبحسب طبيعة البشرة وتوجيهات طبيب الجلد. 

وتشير التوصيات أيضاً إلى أن العناية بالبشرة لا تقوم على كثرة المنتجات، بل على اختيار خطوات مناسبة والاستمرار عليها، مع تجنب المنتجات التي تهيّج الجلد أو تزيد انسداد المسام.

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