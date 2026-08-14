بعد تألقها في المونديال.. نورا فتحي في مصر

احيت النجمة الكندية من أصول مغربية نورا فتحي، الجمعة، أول حفل موسيقي لها أمام الجمهور المصري، ضمن فعاليات صيف الساحل الشمالي
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ووصلت فتحي إلى مصر لإحياء الحفل في "سعادة
ساحل"، بعد أسابيع من مشاركتها في افتتاح كأس العالم
2026، حيث لفتت الأنظار بأدائها الموسيقي والاستعراضي.
وقالت فتحي عقب وصولها إنها تحب مصر وحضارتها وفنونها العريقة، ولا سيما أصوات كبار نجوم الغناء والموسيقى المصريين التي حضرت، على حد تعبيرها، في بيوت المنطقة العربية.
وأضافت أنها لم تتردد في الموافقة على إقامة الحفل، معتبرة إياه فرصة للقاء الجمهور المصري مباشرة وتقديم مجموعة من أعمالها الحديثة والقديمة، ضمن عرض يجمع بين الغناء والأداء الاستعراضي.
ويأتي الحفل بعد طرح فتحي أغنية "Stay to the Rhythm" في يوليو الماضي، وهي أول أغنية منفردة من مشروعها الموسيقي المصغر المقبل "Play".
وبدأت نورا فتحي مسيرتها الفنية في الهند
عام 2014، قبل أن تحقق انتشارا واسعا عبر مشاركاتها في أفلام وأغان واستعراضات هندية، وأن تصبح واحدة من أبرز الوجوه العربية في بوليوود.
وتحظى الفنانة المغربية بشعبية واسعة في العالم العربي، بفضل عروضها التي تمزج بين الموسيقى الشرقية والهندية والغربية، فيما يمثل حفل الساحل الشمالي
أول لقاء موسيقي مباشر لها مع جمهور مصر.