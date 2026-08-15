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المرأة

برسالة رومانسية.. شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور)

Lebanon 24
15-08-2026 | 14:14
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برسالة رومانسية.. شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور)
برسالة رومانسية.. شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور) photos 0
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احتفلت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال، من خلال منشور عبر حسابها على "إنستغرام"، استعرضت فيه جانباً من حياتهما المشتركة.

ونشرت شام مجموعة من الصور التي ظهرت فيها برفقة زوجها خلال مناسبات وذكريات مختلفة، وأرفقتها برسالة عبّرت فيها عن مكانته الخاصة في حياتها.

وكتبت: "عيد ميلاد سعيد يا ملكي ونصفي الأفضل، أنا ممتنة للأبد لهذا اليوم، شريكي الروحي"، مؤكدة من خلال كلماتها مشاعر الحب والامتنان التي تكنّها لزوجها.

وتفاعل متابعو شام بشكل واسع مع المنشور، ووجّهوا التهاني لأحمد هلال بمناسبة عيد ميلاده، متمنين للزوجين دوام السعادة والاستقرار، فيما أشاد عدد من المعلقين بعلاقتهما وظهورهما معاً في مناسبات مختلفة.

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