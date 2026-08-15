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المرأة

وفاته غيّرت حياتها جذريًا.. ممثلة شهيرة تكشف معاناتها مع فقدان والدها

Lebanon 24
15-08-2026 | 23:00
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وفاته غيّرت حياتها جذريًا.. ممثلة شهيرة تكشف معاناتها مع فقدان والدها
وفاته غيّرت حياتها جذريًا.. ممثلة شهيرة تكشف معاناتها مع فقدان والدها photos 0
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تحدثت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور عن الأثر العميق الذي تركه رحيل والدها، الفنان أشرف عبد الغفور، مؤكدة أن وفاته غيّرت حياتها بشكل جذري وأفقدتها إحساسها بالأمان.

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وقالت ريهام، خلال تصريحات إعلامية، إنها كانت تعتبر والدها مصدر دعمها الأساسي، وكانت تسعى إلى تحقيق النجاح في مسيرتها الفنية لرؤيته فخورًا بها وسعيدًا بما تقدمه.

ووصفت والدها بأنه الشخص الذي كانت تلجأ إليه لحل مشكلاتها وتجاوز أزماتها.

وأوضحت أن وفاة والدها قسمت حياتها إلى مرحلتين، مشيرة إلى أن غيابه جعلها تشعر بفقدان الأمان، وهو إحساس أصبح بالنسبة إليها أكبر من النجاح والشهرة والإنجازات المهنية.

وأكدت أن علاقتها بوالدها لم تقتصر على كونه والدها، بل كان أيضًا صديقها المقرب والشخص الذي تشاركه تفاصيل حياتها، سواء في لحظات الفرح أو خلال الأوقات الصعبة، الأمر الذي جعل رحيله يترك فراغًا كبيرًا في حياتها.

 

وأضافت ريهام أن النجاحات التي حققتها بعد وفاته، ومنها مشاركتها في مسلسل "حكاية نرجس"، لم تعد تحمل الإحساس ذاته الذي كانت تمنحه لها سابقًا، موضحة أن جزءًا أساسيًا من حافزها للنجاح كان مرتبطًا برغبتها في إسعاد والدها ورؤية فخره بها.

ورحل أشرف عبد الغفور في 3 كانون الأول 2023، إثر حادث سير على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

ومنذ وفاته، تحدثت ريهام عبد الغفور في مناسبات عدة عن صعوبة تقبل غيابه، واستعادت ذكرياتها معه في لقاءات إعلامية، وسط تأثر واضح وبكاء عند الحديث عن والدها.

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