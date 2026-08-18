أول فرنسية إلى الفضاء.. صوفي أدينو تخطو خطوة تاريخية

أصبحت أدينو، أول رائدة فضاء فرنسية تخرج من لتنفيذ مهمة سير في الفضاء، برفقة رائد الفضاء الأميركي مينون.

وصرّحت رائدة الفضاء بأنها تشعر بحالة جيدة للغاية بمجرد خروجها إلى الفضاء، وفق مشاهد مصوّرة لوكالة «».

وأدينو (44 عاما) هي ثاني امرأة أوروبية تقوم بمهمة سير في الفضاء، بعد مهمة رائدة الفضاء سامانتا كريستوفوريتي عام 2022.

وقد استعدّت رائدة الفضاء الفرنسية لهذه العملية لأيام عدة داخل محطة الفضاء الدولية، على علو 400 كيلومتر فوق سطح الأرض.

وكتبت أدنو عبر «إكس» الأحد «تبدأ مهمة السير في الفضاء الناجحة قبل وقت طويل من فتح البوابة، وهذا ما ركزت عليه خلال الأيام القليلة الماضية: التدريب، والاستعداد، والتركيز».

وكتبت أدنو بعد عملية السير في الفضاء السابقة عندما كانت تدعم مير ومينون: «مع أن هم من يحظون بالأضواء، إلا أن الأنشطة خارج المركبة هي جهد جماعي بامتياز، ومن دواعي سروري دائما دعم الطاقم من الداخل».

وفي شباط، أصبحت أدينو، وهي مهندسة وقائدة سابقة لطائرات اختبار، ثاني فرنسية في التاريخ تذهب إلى الفضاء، بعد مواطنتها رائدة الفضاء كلود هاينيري.

وكان توما بيسكيه آخر فرنسي سار في الفضاء، إذ أقدم على ذلك ست مرات خلال فترتي إقامته داخل محطة الفضاء الدولية. عنوان فضولي