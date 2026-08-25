"إطالة عمر الشعر".. توجه جديد في عالم الجمال

يتجه عالم الجمال إلى مفهوم جديد يعرف بـ"إطالة عمر الشعر"، مع تحول الاهتمام من معالجة التلف إلى الحفاظ على صحة فروة الرأس وجودة الشعر على المدى .

ويركز هذا التوجه على العناية بفروة الرأس والبصيلات وألياف الشعر، بهدف الحد من الأضرار المتراكمة الناتجة عن الصبغات والحرارة والتعرض للشمس والعوامل البيئية، إلى جانب تقليل التكسر الناتج عن التمشيط والتسريحات المشدودة.

ويشير خبراء إلى أن الشعر يتغير مع التقدم في العمر، إذ قد يصبح أكثر جفافاً ونحافة وهشاشة، كما يمكن للتغيرات الهرمونية أن تؤثر في نموه وجودته.

وتشمل العناية طويلة الأمد تنظيف فروة الرأس وفق احتياجاتها، وترطيب أطوال الشعر، وتقليل استخدام الحرارة، والتعامل معه بلطف أثناء التمشيط. كما تتجه بعض المنتجات إلى استخدام مكونات مثل الببتيدات ومضادات الأكسدة ومكونات نباتية لدعم صحة فروة الرأس والشعر.

وفي المقابل، يحذر المختصون من التعامل مع مصطلح "إطالة عمر الشعر" باعتباره حلاً سحرياً، مؤكدين أن مستحضرات العناية لا يمكنها تغيير العوامل الوراثية أو علاج المشكلات الهرمونية والطبية المسببة لتساقط الشعر.

وبحسب الخبراء، فإن الفكرة الأساسية وراء هذا الاتجاه هي العناية بالشعر قبل ظهور علامات التلف، بدلاً من انتظار المشكلة ثم محاولة إصلاحها.