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المرأة

أخطاء شائعة قد تحرم بشرتك من فوائد مستحضرات العناية

Lebanon 24
25-08-2026 | 23:00
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لا ترتبط فعالية مستحضرات العناية بالبشرة بجودة تركيبتها أو ارتفاع سعرها فحسب، بل تتأثر أيضاً بطريقة استخدامها وتوقيت تطبيقها وترتيبها. وقد تؤدي بعض العادات اليومية الخاطئة إلى الحد من استفادة البشرة من المكونات الفعالة، حتى مع الالتزام بروتين منتظم صباحاً ومساءً.

ويشير خبراء العناية بالبشرة إلى أن تنظيف الوجه جيداً قبل وضع المستحضرات يمثل الخطوة الأولى للحصول على أفضل النتائج. فتراكم بقايا المكياج والواقي الشمسي والزيوت والإفرازات على سطح الجلد قد يعيق وصول المكونات الفعالة إلى البشرة. لذلك يُنصح بتنظيف الوجه جيداً، خصوصاً في المساء، مع اعتماد التنظيف المزدوج عند استخدام المكياج أو واقي الشمس.

كما يؤثر توقيت تطبيق المستحضرات بعد غسل الوجه في النتيجة. فترك البشرة حتى تجف بشكل كامل قد يقلل من قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، بينما يمكن أن يساعد تطبيق بعض المنتجات على بشرة رطبة قليلاً في تعزيز الترطيب.

ومن الأخطاء الشائعة أيضاً استخدام كميات كبيرة من المستحضرات اعتقاداً بأن ذلك يؤدي إلى نتائج أفضل. إلا أن البشرة لا تستطيع امتصاص كميات غير محدودة، فيما قد يؤدي فائض المنتجات إلى تراكمها على سطح الجلد أو انسداد المسام. ولهذا يُفضل الالتزام بالكميات الموصى بها، خصوصاً عند استخدام السيرومات المركزة.

ترتيب المستحضرات عامل أساسي

 
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يعد ترتيب المنتجات جزءاً مهماً من روتين العناية، إذ يُنصح عادةً بالبدء بالمنتجات الأخف قواماً ثم الانتقال تدريجياً إلى المستحضرات الأكثر كثافة. ويشمل الترتيب المعتاد المنظف، ثم التونر عند استخدامه، يليه السيروم وكريم العين والمرطب، بينما يأتي واقي الشمس كخطوة أخيرة في روتين الصباح.

كذلك، فإن تطبيق عدة مستحضرات بشكل متتالٍ وسريع قد لا يكون الخيار الأفضل. ويُفضل منح كل منتج وقتاً قصيراً ليستقر على البشرة قبل الانتقال إلى الخطوة التالية، خصوصاً عند استخدام عدة طبقات من المنتجات.

التقشير بين الإفراط والإهمال

 

يلعب التقشير دوراً في إزالة الخلايا الميتة وتحسين مظهر البشرة، لكن الإفراط فيه قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، من خلال إضعاف الحاجز الواقي للبشرة والتسبب في الجفاف والاحمرار والتهيج.

وفي المقابل، فإن إهمال التقشير تماماً قد يؤدي إلى تراكم الخلايا الميتة على سطح الجلد، ما قد يجعل البشرة تبدو باهتة ويحد من استفادتها من بعض المستحضرات. لذلك يُنصح باختيار منتج مناسب لنوع البشرة واستخدامه باعتدال.

الحذر من خلط المكونات القوية

 

قد يؤدي الجمع بين بعض المكونات النشطة في الروتين نفسه إلى تهيج البشرة، خصوصاً عند استخدام مواد مثل الريتينول والأحماض المقشرة معاً أو بتركيزات مرتفعة. لذلك من المهم معرفة المكونات التي يمكن دمجها، وتلك التي يُفضل استخدامها في أوقات مختلفة.

كما يمكن أن يساعد توزيع الكريمات والسيرومات بحركات لطيفة على تغطية البشرة بشكل متساوٍ، مع تجنب الفرك القوي الذي قد يسبب التهيج.

ولا يقتصر الاهتمام بالبشرة على المستحضرات الموضعية، إذ يلعب الترطيب والنظام الغذائي المتوازن دوراً في دعم صحتها ومظهرها. ويُعد شرب كمية كافية من الماء والحصول على العناصر الغذائية الضرورية جزءاً مكملاً للعناية الخارجية.

وفي المحصلة، فإن الحصول على أفضل نتائج من مستحضرات العناية بالبشرة لا يتطلب بالضرورة استخدام عدد أكبر من المنتجات، بل يعتمد بدرجة كبيرة على اختيار المستحضرات المناسبة وتطبيقها بالطريقة الصحيحة، مع تجنب العادات التي قد تقلل من فعاليتها أو تضر بحاجز البشرة.

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