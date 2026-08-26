تايلور سويفت تنعى دوللي بارتون: كانت مثالًا للرقة والشجاعة

نعت النجمة الأمريكية تايلور سويفت
أسطورة موسيقى الريف دوللي بارتون
، التي توفيت عن عمر ناهز 80 عامًا، مشيدة بمسيرتها الفنية وإسهاماتها الإنسانية وتأثيرها في أجيال من الفنانين والجمهور.
وبحسب مجلة "بيبول
"، قالت تايلور سويفت إن العالم سيبدو مختلفًا من دون دوللي
بارتون، مؤكدة أن إرثها سيبقى خالدًا بفضل تأثيرها الإيجابي في حياة الملايين.
وأضافت أن دوللي بارتون كانت نموذجًا يُحتذى به، وشجعت الآخرين على أن يكونوا على طبيعتهم، مشيرة إلى أنها تعلمت منها الكثير عن التعامل مع الحياة "بلطف وصدق"، إلى جانب روحها المرحة.
ووصفت تايلور دوللي بأنها جمعت بين الرقة
والشجاعة، موضحة أنها كانت تمتلك قلبًا متعاطفًا مع معاناة الآخرين، وفي الوقت نفسه إرادة قوية للدفاع عن مكانتها كفنانة.
وأشادت سويفت أيضًا بإرث بارتون الموسيقي والإنساني، بما في ذلك أغنياتها وكتب الأطفال التي وزعتها ضمن مبادرتها الخيرية "مكتبة دوللي"، مؤكدة أنها ساهمت في تشجيع فتيات كثيرات على الحلم بدخول عالم الفن. (إرم نيوز)