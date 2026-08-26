متهمة بقتل والدتها.. فيديو يوثق انهيار ابنة غوللو بعد سقوطها

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Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün (52) ölümüyle ilgili olay gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
📌Sanatçının düştükten sonra kızı Gülter'in panik anları görüntüde yer alırken polis ekiplerine “Annem neden öyle… pic.twitter.com/QtXL2MyKdb
— Mynet (@mynet) August 25, 2026
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün (52) ölümüyle ilgili olay gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
📌Sanatçının düştükten sonra kızı Gülter'in panik anları görüntüde yer alırken polis ekiplerine “Annem neden öyle… pic.twitter.com/QtXL2MyKdb