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المرأة

متهمة بقتل والدتها.. فيديو يوثق انهيار ابنة غوللو بعد سقوطها

Lebanon 24
26-08-2026 | 10:43
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متهمة بقتل والدتها.. فيديو يوثق انهيار ابنة غوللو بعد سقوطها
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أظهر مقطع فيديو نشر حديثا على منصات التواصل، أن ابنة الفنانة التركية "غول توت" المعروفة بلقب "غوللو"، انهارت من الصدمة والبكاء بعيد سقوط والدتها من الطابق الخامس رغم الاعتقاد بأنها هي من دفعت نجمة الغناء لتلقى حتفها بتلك الطريقة المروعة.

ويظهر الفيديو الجديد الابنة في حالة صدمة كاملة وغير مصدقة لما يجري وتسأل رجال الأمن عن سلامة والدتها بعد نقلها للمستشفى في تلك الليلة، بينما يحاول المتواجدون تهدئتها دون جدوى.

ويوثق الفيديو ما جرى بعد 17 دقيقة من سقوط غوللو التي قالت الأبنة في إفادتها الأولى للشرطة إن والدتها سقطت بينما كانت ترقص بمفردها قرب نافذة غرفتها قبل أن تقود التحقيقات لرواية مغايرة تماماً. (إرم نيوز) 
 
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