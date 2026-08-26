كيف تعيدين اللمعان والرطوبة لخصلات شعرك بعد موسم الصيف؟

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يتركه التعرض المتكرر لأشعة الشمس وأجواء البحر والمسابح جافاً ومتقصفاً ويفقد رطوبته ولمعانه، إذ تؤثر الأشعة فوق البنفسجية في بنية الشعر وتزيد من بهتان لونه.ولإصلاح الشعر المتضرر واستعادة حيويته بعد فصل الصيف، يُنصح باتباع خطوات بسيطة تشمل:-التركيز على الترطيب العميق باستخدام البلسم والماسك بانتظام.-تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية وتخفيف درجات الحرارة.-قص الأطراف المتقصفة للحد من تلف الشعرة.-التعامل بلطف مع الشعر وتجنب فركه بقوة بالمنشفة.-منح الشعر فترة راحة مؤقتة من المعالجات الكيميائية والصبغات.-حماية الشعر والفروة مستقبلاً بارتداء القبعات واستخدام منتجات واقية ضد الأشعة فوق البنفسجية.