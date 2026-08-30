تقشير طلاء الأظافر باليد.. خطأ شائع يدمر صحة أظافركِ ويضعفها

يُحذر خبراء العناية بالجمال من خطورة عادة تقشير طلاء الأظافر اليدوي أو العادي باليد، مؤكدين أنها تتسبب في أضرار بالغة لصحة الأظافر وقوتها. فعند نزع الطلاء بهذه الطريقة القسرية، لا يتم إزالة المادة الملونة فحسب، بل يتم تقشير الطبقات السطحية الرقيقة لأنسجة الظفر الطبيعي معها، مما يجعله ضعيفاً، رقيقاً، وعرضة للتقصف والتكسر بسهولة.



وتشمل الأضرار الناتجة عن هذه العادة خشونة ملمس الأظافر وفقدان لمعانها الطبيعي، فضلاً عن إضعاف بنيتها الأساسية وزيادة حساسيتها تجاه العوامل الخارجية ومواد التجميل الكيميائية؛ لذا يُشدد الخبراء على ضرورة استخدام مزيل الطلاء الخالي من الأسيتون بالطريقة الصحيحة لتفادي هذه المشاكل والحفاظ على سلامة الأظافر.

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