تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

بعد إعلان اعتزاله دوليا.. زوجة ميسي توّجه له رسالة مؤثرة (صور)

Lebanon 24
01-09-2026 | 01:41
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد إعلان اعتزاله دوليا.. زوجة ميسي توّجه له رسالة مؤثرة (صور)
بعد إعلان اعتزاله دوليا.. زوجة ميسي توّجه له رسالة مؤثرة (صور) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي مع منتخبه الوطني أمس الاثنين، وجّهت أنتونيلا روكوزو رسالة مؤثرة إلى زوجها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي معبّرة عن فخرها به بعدما أسدل الستار عن 20 عاماً من الإنجاز مع المنتخب الأرجنتيني.   

ونشرت أنتونيلا رسالة عبر حسابها على "إنستغرام"، مرفقة إياها بمجموعة صور لميسي وأولاده تياغو وماتيو وسيرو، قائلة: "يغمرني شعور عظيم بالفخر وأنا أراك تختتم هذا الفصل من حياتك بهذه الطريقة يا ليونيل ميسي. سنوات عديدة، ولحظات لا تُحصى، وفرحة غامرة... وكذلك الكثير من العقبات والتحديات."

وتابعت: "لقد رأيتك تعاني وتسقط ثم تنهض من جديد. رأيتك تواصل المسير حينما لم تسر الأمور كما تشتهي، وتُصرّ دائماً على المحاولة مرة أخرى. وبعد كل هذه السنوات، حالفني الحظ أيضاً لأشهد تحقيقك لأحلامك وعيشنا معاً بعضاً من أسعد أيام حياتنا. "
 
Advertisement
 
 
وأكدت أنتونيلا في رسالتها المؤثرة أن أكثر ما لامس مشاعرها عبر هذه السنوات هو أن أولادهما نشأوا وهم يشاهدوا جانباً من مسيرة والدهم الكروية الحافلة، وتابعت: "لكن هناك أمر في هذه القصة بأكملها يلامس مشاعري بعمق: وهو أن أطفالنا نشأوا وهم يشاهدون كل هذه الأحداث تتكشف أمام أعينهم من كثب. لقد رأوا والدهم يكافح من أجل ما أراد، ويرفض الاستسلام، ويتمسك بالإيمان حتى اللحظة الأخيرة. وكانوا حاضرين ليشهدوا تحقيقك لكل ذلك ورفعك لكأس العالم. ربما سيدركون يوماً ما حقيقة وعظمة قصتك؛ أما اليوم، فهم ببساطة فخورون بوالدهم.

وأضافت: "أنا أيضاً فخورة بك؛ فخورة برحلتك، وبكل ما تجاوزته من صعاب، وقبل كل شيء، فخورة بالشخص الذي يقف وراء كل لحظة من تلك اللحظات. لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أعيش كل هذه التجارب إلى جانبك. نحبك حباً لا حدود له."
 
مواضيع ذات صلة
بفيديو مؤثر.. ميسي يعلن اعتزاله ورسالة معبّرة لجمهوره
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 12:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. رسالة مؤثرة من والدة ليونيل ميسي
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 12:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
نهاية قصة أسطورية.. ميسي يعلن الاعتزال دوليًا!
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 12:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من صلاح إلى أحمد حجازي
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 12:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الأرجنتيني ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

كأس العالم

الأرجنتين

أرجنتيني

أنتوني

ليونيل

أحلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:11 | 2026-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:17 | 2026-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:59 | 2026-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-09-01
Lebanon24
23:00 | 2026-08-31
Lebanon24
16:11 | 2026-08-31
Lebanon24
12:17 | 2026-08-31
Lebanon24
09:59 | 2026-08-31
Lebanon24
08:06 | 2026-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24