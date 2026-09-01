حقن "البشرة الزجاجية"...هذا ما يجب معرفته

لم تعد "البشرة الزجاجية" مجرد صيحة مستوحاة من عالم الجمال الكوري، بعدما انتقلت من روتينات العناية اليومية إلى عيادات التجميل، مع انتشار ما يعرف بحقن «البشرة الزجاجية» التي تعد بمنح الوجه مظهراً أكثر نضارة وإشراقاً.

ورغم الاسم الجذاب، فإن هذه الحقن لا تمثل علاجاً سحرياً للحصول على بشرة مثالية، بل تُصنّف في الغالب ضمن «معززات البشرة»، وهي حقن تهدف إلى تحسين جودة الجلد وترطيبه وملمسه ومرونته، من دون تغيير شكل الوجه أو إضافة حجم إلى ملامحه.

وتوضح الطبيبة وخبيرة التجميل الدكتورة رمشا رياز أن معززات البشرة تُستخدم لتحسين حالة الجلد ومظهره، مشيرة إلى أن العديد من هذه التركيبات يعتمد على حمض الهيالورونيك، فيما تحتوي تركيبات أحدث على مكونات متوافقة حيوياً تهدف إلى تعزيز الترطيب والمرونة وتحفيز إنتاج الكولاجين.

أما الدكتورة نهال حسين، فتوضح أن هذه المواد تُحقن بكميات صغيرة وبشكل سطحي داخل الجلد، وغالباً ما تحتوي على حمض الهيالورونيك أو مكونات أحدث مثل عديدات النيوكليوتيد.

وتختلف هذه الإجراءات عن حقن الفيلر التقليدية، إذ لا تهدف إلى تشكيل الوجه أو زيادة حجمه، وإنما تركز على تحسين جودة البشرة نفسها.

كيف تعمل؟

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يبدأ تأثير حمض الهيالورونيك من خلال جذب الماء والاحتفاظ به داخل الجلد، وهو ما قد يمنح البشرة مظهراً أكثر امتلاءً ونضارة خلال الأسابيع الأولى من العلاج.

وبعد نحو 6 إلى 8 أسابيع، قد تبدأ الحقن في تحفيز الخلايا المسؤولة عن إنتاج الكولاجين والإيلاستين، ما يساعد تدريجياً على تحسين تماسك البشرة ونعومتها ومرونتها.

وعادةً ما تتطلب الخطة العلاجية جلستين أو ثلاث جلسات تفصل بينها عدة أسابيع، على أن تحدد جلسات الصيانة لاحقاً وفقاً لنوع المنتج واستجابة البشرة.

وقد تظهر النتائج بصورة تدريجية، بدءاً من تحسن الترطيب والنضارة، ثم تحسن الملمس والمرونة خلال الأسابيع التالية. كما أن فترة التعافي غالباً ما تكون محدودة، رغم احتمال ظهور احمرار أو تورم أو كدمات أو نتوءات صغيرة في مواضع الحقن.

ما المشكلات التي تستهدفها؟

تُعد البشرة الجافة والباهتة من أكثر الحالات التي قد تستفيد من معززات البشرة، إذ يمكن أن تساعد على تحسين الترطيب ومنح الجلد مظهراً أكثر امتلاءً ونضارة، إلى جانب تحسين الملمس والمرونة وتخفيف مظهر الخطوط الدقيقة المرتبطة بالجفاف.

لكن هذه الحقن لا تعالج جميع مشكلات البشرة، فعلى سبيل المثال، قد تبدو المسام أقل وضوحاً مع تحسن الملمس والترطيب، لكنها لا تؤدي فعلياً إلى تقليص حجمها.

كما أن الندبات العميقة الناتجة عن حب الشباب والتصبغات الشديدة والخطوط العميقة قد تتطلب علاجات أخرى أكثر ملاءمة.

الفرق بين معززات البشرة والبوتوكس والفيلر

يمكن التمييز بين هذه الإجراءات وفق الهدف الأساسي لكل منها؛ فالفيلر يركز الحجم أو إضافة تحديد إلى مناطق معينة، بينما يعمل البوتوكس على تقليل حركة العضلات مؤقتاً.

أما معززات البشرة فتركز على تحسين جودة الجلد من خلال تعزيز الترطيب والمرونة والملمس والإشراقة، من دون إحداث تغيير واضح في شكل الوجه أو تناسقه.

هل تمنح البشرة الزجاجية فعلاً؟

رغم التسمية، لا يمكن اعتبار هذه الحقن وسيلة مضمونة للحصول على المظهر المثالي الذي يظهر في الصور المتداولة عبر الإنترنت.

وتشير الدكتورة حسين إلى أن مظهر «البشرة الزجاجية» على منصات التواصل قد يكون نتيجة مجموعة من العوامل، بينها الجينات والإضاءة والمكياج والفلاتر، وبالتالي لا تستطيع الحقن إعادة إنتاج هذا المظهر بصورة مطابقة.

والنتيجة الواقعية تتمثل في تحسين جودة البشرة ومنحها مظهراً أكثر نضارة وترطيباً ونعومة، وليس تحويلها إلى بشرة خالية تماماً من المسام أو العيوب.

من قد تستفيد منها؟

قد تناسب معززات البشرة النساء اللواتي يرغبن في تحسين جودة بشرتهن من دون تغيير ملامح الوجه، خصوصاً عند وجود الجفاف أو البهتان أو الخطوط الدقيقة.

كما يمكن استخدامها في مناطق أخرى مثل الرقبة واليدين ومنطقة أعلى ، التي قد تظهر عليها علامات التقدم في العمر في وقت مبكر.

ومع ذلك، لا تحتاج كل امرأة تبحث عن «البشرة الزجاجية» إلى الخضوع للحقن. ففي بعض الحالات، قد يكون تحسين حاجز البشرة أو علاج حب الشباب والتصبغات أو تعزيز الحماية من الشمس أو معالجة مشكلة جلدية كامنة أكثر ملاءمة.

مخاطر لا ينبغي تجاهلها

ورغم أن هذه الإجراءات تكون جيدة التحمل لدى كثير من الأشخاص، فإنها تظل إجراءات طبية تعتمد على الحقن، وبالتالي قد تحمل بعض المخاطر، مثل العدوى والتفاعلات الالتهابية والاحمرار والتورم والكدمات.

وفي حالات نادرة جداً، قد تحدث مضاعفات وعائية خطيرة، لذلك يُنصح بإجراء تقييم طبي قبل الخضوع للعلاج للتأكد من ملاءمته لحالة البشرة والنتيجة التي تسعى إليها المرأة.