اعتقال طليقة فنان شهير.. وهذا ما ضُبط بحوزتها!

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اعتقلت أمس الثلاثاء ، طليقة الفنان المصري ، ومغني الراب حسين أبو المعاطي، الشهير بـ"كردي"، في منطقة ، وذلك بعد ضبط مواد مخدرة بحوزتهما.وفي التفاصيل، تمكنت قوة أمنية في مدينة نصر من ضبط حسين أبو المعاطي، المعروف فنيا باسم "كردي"، برفقة ندى الكامل. وخلال عملية الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزتهما على مواد مخدرة، تضمنت نحو 100 جرام من مخدر "هايدرو"، إلى جانب 10 جرامات من مخدر الكوكايين.وأشارت التحريات الأولية إلى أن المواد المضبوطة كانت بحوزتهما بقصد الاتجار، وعلى إثر ذلك تم التحفظ على المضبوطات، واقتياد الاثنين إلى ، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية وعرضهما على جهات التحقيق المختصة.وتعد ندى الكامل واحدة من الشخصيات التي ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية بعدد من الأخبار والوقائع التي حظيت باهتمام واسع، وكان أبرزها زواجها من الفنان أحمد ، الذي استمر لنحو 4 سنوات قبل أن يعلنا انفصالهما في كانون الأول 2021.