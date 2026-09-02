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المرأة

بالفيديو.. سيلين ديون ترقص لمعجبيها في شوارع باريس

Lebanon 24
02-09-2026 | 07:07
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خطفت النجمة العالمية سيلين ديون  (58 عاماً) الأنظار أمام فندقها في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ظهرت وهي تغني وترقص بعفوية مع معجبيها قبل انطلاق جولة عودتها المرتقبة إلى الشاشة الصغيرة وخشبة المسرح، بعد غياب استمر ثلاث سنوات بسبب أزمتها الصحية المعقدة.
 
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تستعد الأيقونة الكندية لخوض الإقامة الفنية الضخمة في صالة "باريس لا ديفينس أرينا"، والتي تضم 10 حفلات متتالية بدأت هذا الخريف، وتمددت لتشمل 16 عرضاً إضافياً حتى أيار 2027 نتيجة الإقبال الجماهيري القياسي؛ لتمثل هذه السلسلة العودة الرسمية الأولى لها منذ خضوعها للعلاج. (إرم نيوز) 
 
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