بالفيديو.. سيلين ديون ترقص لمعجبيها في شوارع باريس

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🎶❤️ Céline Dion danse avec ses fans à paris !
À la sortie du Royal Monceau, Céline Dion a été accueillie par une foule de fans venus l’attendre. ✨
La star s’est alors offert un joli moment de complicité avec eux en dansant sur l’un de ses titres les plus emblématiques, « Pour… pic.twitter.com/ojHRW9K9Cg
— Closer France (@closerfr) September 1, 2026
🎶❤️ Céline Dion danse avec ses fans à paris !
À la sortie du Royal Monceau, Céline Dion a été accueillie par une foule de fans venus l’attendre. ✨
La star s’est alors offert un joli moment de complicité avec eux en dansant sur l’un de ses titres les plus emblématiques, « Pour… pic.twitter.com/ojHRW9K9Cg