بالفيديو.. سيلين ديون ترقص لمعجبيها في شوارع باريس

🎶❤️ Céline Dion danse avec ses fans à !



À la sortie du Royal Monceau, Céline Dion a été accueillie par une foule de fans venus l’attendre. ✨



La star s’est alors offert un joli moment de complicité avec eux en dansant sur l’un de ses titres les plus emblématiques, « Pour… pic.twitter.com/ojHRW9K9Cg