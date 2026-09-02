بدموع التأثر .. أريانا غراندي تودع جمهورها في لندن

أسدلت النجمة العالمية الستار على جولة ألبومها الغنائي Eternal Sunshine وسط أجواء مفعمة بالمشاعر في قاعة "O2 أرينا" بمدينة ، معلنةً بدء فترة استراحة وغياب تام عن الظهور العام والأنشطة الفنية العامة لحماية صحتها ونفسيتها.



وشهد الأخير لحظات مؤثرة مغمورة بالدموع، لا سيما أثناء أدائها أغنية One Last Time؛ حيث جثت على الركبتين لطلب مساندة الجمهور الغفير، معبرة عن امتنانها العميق لدعم محبيها طوال مسيرتها، مؤكدة أنها ستحتفظ بذكريات هذه الجولة إلى الأبد.

ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من التكهنات والشائعات حول وضعها الصحي ومظهرها الخارجي، إثر تداول مقاطع فيديو وصور أثارت قلق المتابعين.



وردًا على ذلك، صرح الممثل الإعلامي للنجمة ذات الـ 33 عامًا بأن هذا الانسحاب يأتي نتيجة "الرقابة العامة المفرطة والتدقيق المستمر" من قِبل الجمهور والوسائط الإخبارية، مؤكدًا أن الخطوة جرى التخطيط لها بوعي واستقلالية من قِبل غراندي لإقرار حدود شخصية صحية.



وامتدت تداعيات الاستراحة لتشمل اعتذارها عن المشاركة في المسرحية الغنائية Sunday in the Park with George المقررة الصيف المقبل في لندن، إلى جانب انسحاب زميلها في بطولة فيلم Wicked جوناثان بايلي. (إرم نيوز)