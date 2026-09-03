لم تستطع حبس دموعها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين الراسي (فيديو)

نشرت فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" وثّقت من خلاله ما جرى قبل دخولها إلى أحد المطاعم ، وصولًا إلى أدائها أغنية شقيقها الراحل وتأثرها الواضح بمحبة الحاضرين له.



وسألها أحد الأشخاص الذين كانوا برفقتها: "عن جد تعملي؟ "لتجيبه نادين: ضرب. وعندما سألها عن نوعية "الضرب"، ردت ممازحة: كبسة.. شاهدوا ماذا سيحدث.



وسألت نادين عما إذا كان بإمكانها التوجه إلى الداخل، قبل أن تبدأ بأداء أغنية شقيقها الراحل "قلبي مات".



ودخلت نادين إلى المطعم وهي تغني وسط تصفيق الحاضرين.



وبدت نادين في الفيديو في أكثر من لحظة وهي تحاول حبس دموعها، قبل أن تقترب من عازف الأورغ وتقول له: "مستحيل كان يمرق جورج من حدكم وما ينزل، فنزلت عنه." عندها طلب العازف من الحاضرين التصفيق لنادين ولروح جورج.



وأرفقت نادين الفيديو برسالة مؤثرة إلى جورج، كتبت فيها: "شو بتحبك الناس يا خيي".