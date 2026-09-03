تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

ترند غسل الشعر بالبلسم.. هل يستحق التجربة؟

Lebanon 24
03-09-2026 | 07:32
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ترند غسل الشعر بالبلسم.. هل يستحق التجربة؟
ترند غسل الشعر بالبلسم.. هل يستحق التجربة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في وقت تتجه فيه العناية بالشعر نحو مزيد من البساطة والابتعاد عن الخطوات المتعددة، يبرز غسل الشعر بالبلسم أو Co-Washing كطريقة تمنح التنظيف والترطيب في خطوة واحدة. وتعتمد هذه التقنية على استخدام بلسم مخصص للتنظيف والترطيب في الوقت نفسه، بدلاً من الشامبو التقليدي ذي الرغوة الكثيفة. وقد اكتسبت شعبية خاصة في حالة الشعر المجعد والجاف والمتضرر، قبل أن تمتد إلى أنواع أخرى من الشعر.
Advertisement
يختلف غسل الشعر بالبلسم عن استخدام البلسم بأسلوب تقليدي في تركيبته ووظيفته. فالبلسم المستعمل في هذه الحالة يحتوي على منظفات لطيفة بتركيز أقل من تلك الموجودة عادةً في الشامبو، إلى جانب مكونات مرطبة تساعد على إزالة العرق والزيوت الخفيفة وبعض بقايا المنتجات، من دون الاعتماد على رغوة كثيفة.

وتكمن جاذبيته في أنه يقلل الإحساس بالجفاف والخشونة الذي قد يرافق بعض أنواع التنظيف القوي. وتشير مراجعة منشورة في مجلة International Journal of Trichology إلى أن غسل الشعر بالبلسم يمكن أن يكون خياراً مناسباً للشعر الجاف والحساس والمجعد والمعالج كيميائياً، لأنه يحافظ على قدر أكبر من الدهون الطبيعية التي تمنح ساق الشعرة مرونتها ولمعانها.
يجد الشعر المموج والمجعد، إضافة إلى الشعر الكثيف والخشن والجاف والمعالج بالصبغة، في هذه التقنية خياراً عملياً مقارنةً مع غسل الشعر بالشامبو. فالتنظيف اللطيف قد يساهم في الحفاظ على ترطيب الشعر وتقليل تطايره، كما أن تدليك فروة الرأس أثناء استخدام المستحضر يساعد على إزالة العرق والزيوت الخفيفة.

ويُعد الشعر المصبوغ مرشحاً آخر لهذه الطريقة، خصوصاً عندما يكون جافاً أو متضرراً من المعالجة الكيميائية. لكن لا ينبغي اعتبار غسل الشعر بالبلسم وسيلة مثبتة لمنع بهتان اللون؛ فالفائدة الأساسية تكمن في تقليل التعرض المتكرر للتنظيف القوي، لا في وجود تأثير خاص على صبغة الشعر.

أما الشعر الناعم والمستقيم أو فروة الرأس الدهنية، فقد لا يحصل على النتيجة نفسها. إذ يمكن أن يبدو الشعر ثقيلاً أو دهنياً بسرعة أكبر عندما لا يحصل على تنظيف كافٍ. وينطبق الأمر أيضاً على فروة الرأس التي تعاني القشرة أو الحكة أو على الشعر الذي يتعرض بكثرة لمنتجات التصفيف.
مواضيع ذات صلة
هل يطول الشعر بالقصّ؟ تحذير طبي من ترند الرموش
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 22:09:33 Lebanon 24 Lebanon 24
خطأ شائع عند غسل شعرك.. كيف تعالجين التساقط؟
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 22:09:33 Lebanon 24 Lebanon 24
علاج دافئ وفوائد متعددة.. هل يستحق حمام البرافين التجربة؟
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 22:09:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تستحق تجربة الثلج للبشرة؟
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 22:09:33 Lebanon 24 Lebanon 24

اللطيف

جاذبية

الشام

هنية

ساسي

تركي

جافا

شام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-09-03
Lebanon24
10:53 | 2026-09-03
Lebanon24
08:32 | 2026-09-03
Lebanon24
04:50 | 2026-09-03
Lebanon24
02:49 | 2026-09-03
Lebanon24
23:00 | 2026-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24