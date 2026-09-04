بعد عام من الجريمة... الشاهدة الوحيدة تكشف كيف قُتِلَت فنانة تركيّة بارزة على يدّ إبنتها

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
"Güllü" olarak tanınan sanatçı Gül Tut'un geçen yıl Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada yeni bir görüntü ortaya çıktı.
Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun, Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifade… pic.twitter.com/kVW40Sdj0g
— Hatice Aksu (@haticeeakssu) September 3, 2026
"Güllü" olarak tanınan sanatçı Gül Tut'un geçen yıl Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada yeni bir görüntü ortaya çıktı.
Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun, Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifade… pic.twitter.com/kVW40Sdj0g