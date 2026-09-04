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المرأة

بعد عام من الجريمة... الشاهدة الوحيدة تكشف كيف قُتِلَت فنانة تركيّة بارزة على يدّ إبنتها

Lebanon 24
04-09-2026 | 07:20
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بعد عام من الجريمة... الشاهدة الوحيدة تكشف كيف قُتِلَت فنانة تركيّة بارزة على يدّ إبنتها
بعد عام من الجريمة... الشاهدة الوحيدة تكشف كيف قُتِلَت فنانة تركيّة بارزة على يدّ إبنتها photos 0
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مثلت الشاهدة الوحيدة في حادثة مقتل الفنانة التركية غول توت المعروفة بلقب "غوللو"، الطريقة التي دفعتها فيها ابنتها لتسقط من نافذة الطابق الخامس وتلقى حتفها، منتصف ليل 26 أيلول الماضي.
وأظهر مقطع فيديو نشر مرخراً، صديقة الابنة التي كانت في الشقة ليلة الحادثة، وهي تمثل للمحققين ما جرى، إذ لفت يديها حول قدمي شخص مثَّل دور "غوللو"، لتوضح للمحققين الحاضرين في المكتب كيف سقطت الفنانة.

وقالت تقارير محلية إن الفيديو هو جزء ملف التحقيق في القضية التي تحاكم فيها الابنة غولتر، والذي يتضمن اعترافًا من صديقتها وتدعى سلطانة نور، وأدلة رقمية عديدة ونتائج تحقيقات وإفادات موسعة. (ارم نيوز)
 
 
 
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