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متفرقات

لماذا يصبح الشعر دهنياً بسرعة؟ أخطاء تتسبب في هذه المشكلة

Lebanon 24
04-09-2026 | 13:39
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تفرز فروة الرأس الزيوت الطبيعية لحماية الشعر، غير أن زيادة الإفرازات الدهنية وتراكم مستحضرات العناية قد يفقدانه انتعاشه بسرعة ويبدو دهنياً.

أبرز الأسباب والأخطاء اليومية:

• كثرة لمس الشعر: تؤدي الحركة المستمرة لتمرير اليدين بين خصلات الشعر إلى نقل الزيوت والدهون من اليدين، مما يسرع في إظهاره بمظهر دهني.
• عدم التنظيف المتوازن: استخدام كميات غير كافية من الشامبو يحول دون تنظيف فروة الرأس جيداً، بينما يسبب الإفراط في الغسل جفاف الفروة وتهيجها، إذ لا توجد قاعدة موحدة تناسب الجميع.
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• وضع البلسم على الجذور: يُخصص البلسم لأطراف الشعر وأطواله، وتطبيقه على الفروة مباشرة يجعل الجذور ثقيلة ودهنية.
• تراكم منتجات التصفيف: تؤدي الزيوت والسيرومات والكريمات والجل إلى الترسب على الشعر والفروة، ما يعطيه مظهراً دهنياً حتى عقب غسله.
• إهمال نظافة الأدوات والحرارة العالية: تتراكم الدهون على فرشاة الشعر وتنتقل مجدداً عند الاستخدام، كما أن الحرارة المفرطة لأدوات التصفيف تجهد فروة الرأس وتدفع لاستخدام مستحضرات إضافية تزيد التراكمات.
• اختيار منتجات غير مناسبة: التركيبات الثقيلة لا تتلاءم مع الشعر الناعم أو الفروة الدهنية، لذا ينبغي التثبت من اختيار مستحضرات متوازنة.
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