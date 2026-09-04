لماذا يصبح الشعر دهنياً بسرعة؟ أخطاء تتسبب في هذه المشكلة

تفرز فروة الرأس الزيوت الطبيعية لحماية الشعر، غير أن زيادة الإفرازات الدهنية وتراكم مستحضرات العناية قد يفقدانه انتعاشه بسرعة ويبدو دهنياً.



أبرز الأسباب والأخطاء اليومية:



• كثرة لمس الشعر: تؤدي الحركة المستمرة لتمرير اليدين بين خصلات الشعر إلى نقل الزيوت والدهون من اليدين، مما يسرع في إظهاره بمظهر دهني.

• عدم التنظيف المتوازن: استخدام كميات غير كافية من الشامبو يحول دون تنظيف فروة الرأس جيداً، بينما يسبب الإفراط في الغسل جفاف الفروة وتهيجها، إذ لا توجد قاعدة موحدة تناسب الجميع.

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• وضع البلسم على الجذور: يُخصص البلسم لأطراف الشعر وأطواله، وتطبيقه على الفروة مباشرة يجعل الجذور ثقيلة ودهنية.

• تراكم منتجات التصفيف: تؤدي الزيوت والسيرومات والكريمات والجل إلى الترسب على الشعر والفروة، ما يعطيه مظهراً دهنياً حتى عقب غسله.

• إهمال نظافة الأدوات والحرارة العالية: تتراكم الدهون على فرشاة الشعر وتنتقل مجدداً عند الاستخدام، كما أن الحرارة المفرطة لأدوات التصفيف تجهد فروة الرأس وتدفع لاستخدام مستحضرات إضافية تزيد التراكمات.

• اختيار منتجات غير مناسبة: التركيبات الثقيلة لا تتلاءم مع الشعر الناعم أو الفروة الدهنية، لذا ينبغي التثبت من اختيار مستحضرات متوازنة.