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لماذا تظهر الحبوب في المكان نفسه دائماً؟ أسباب قد تفاجئك

Lebanon 24
04-09-2026 | 23:00
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تُشكّل عودة ظهور الحبوب في البقعة ذاتها من الوجه ظاهرة شائعة تُعزى إلى عوامل أعمق من مجرد التهيّج السطحي للبشرة. ويُرجِع خبراء العناية بالبشرة هذا التكرار إلى الانسداد العميق داخل المسام، حيث لا يزول التهاب البصيلة أو التراكم الدهني بشكل كامل، مما يجعل المنطقة عرضة للاشتعال الفوري مع أي نشاط دهني جديد.
 
كما يلعب السلوك اليومي دوراً بارزاً؛ إذ يؤدي العبث بالحبة أو الضغط عليها إلى دفع البكتيريا نحو طبقات أعمق داخل الجلد وتثبيتها في البقعة نفسها. إضافة إلى ذلك، يتسبب الاحتكاك المتكرر الموضعي—كاستخدام الهاتف المحمول أو ملامسة الوسادة—إلى جانب التغيرات الهرمونية التي تؤثر تحديداً على مناطق كالفك والذقن، في جعل أجزاء معينة من الوجه أهدافاً مستمرة للحبوب، فضلاً عن تراكم بقايا مستحضرات التجميل غير المزالة بعناية.
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