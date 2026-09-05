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المرأة

ممثلة لبنانية غادرت وزوجها حفل "الموريكس دور".. هذا ما حصل معها (فيديو)

Lebanon 24
05-09-2026 | 15:20
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ممثلة لبنانية غادرت وزوجها حفل الموريكس دور.. هذا ما حصل معها (فيديو)
ممثلة لبنانية غادرت وزوجها حفل الموريكس دور.. هذا ما حصل معها (فيديو) photos 0
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غادرت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان حفل "الموريكس دور" برفقة زوجها الممثل وسام فارس، بعد شعورها ببعض التعب بسبب الحمل.

ولفتت أبي كنعان الأنظار بارتدائها قرطاً أزرق، بعدما كشفت أنها وزوجها ينتظران مولودهما الأول، وهو صبي.

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