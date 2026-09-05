ممثلة لبنانية غادرت وزوجها حفل "الموريكس دور".. هذا ما حصل معها (فيديو)

غادرت الممثلة حفل "الموريكس دور" برفقة زوجها الممثل ، بعد شعورها ببعض التعب بسبب الحمل.

ولفتت الأنظار بارتدائها قرطاً أزرق، بعدما كشفت أنها وزوجها ينتظران مولودهما الأول، وهو صبي.