ممثلة لبنانية غادرت وزوجها حفل "الموريكس دور".. هذا ما حصل معها (فيديو)

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غادرت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان حفل "الموريكس دور" برفقة زوجها الممثل وسام فارس، بعد شعورها ببعض التعب بسبب الحمل.
ولفتت أبي كنعان الأنظار بارتدائها قرطاً أزرق، بعدما كشفت أنها وزوجها ينتظران مولودهما الأول، وهو صبي.
✨ سارة أبي كنعان برفقة زوجها وسام فارس خلال مغادرتها الموريكس دور بعد شعورها ببعض التعب بسبب الحمل وترتدي حلق أزرق بعد الكشف عن انتظارها لمولود صبي 💙#murexdor pic.twitter.com/JdC829Zv84
— ET بالعربي (@ETbilArabi) September 5, 2026
✨ سارة أبي كنعان برفقة زوجها وسام فارس خلال مغادرتها الموريكس دور بعد شعورها ببعض التعب بسبب الحمل وترتدي حلق أزرق بعد الكشف عن انتظارها لمولود صبي 💙#murexdor pic.twitter.com/JdC829Zv84