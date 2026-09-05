من ليلى علوي.. رسالة إلى لبنان

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أعربت الفنانة المصرية ليلى علوي عن سعادتها بتكريمها خلال حفل "الموريكس دور 2026"، وعودتها إلى لبنان بعد غياب استمر ست سنوات.
وقالت على هامش الحفل: "لبنان وحشني، وبقالي ست سنين ما جيتش، وأنا مش متعودة على كده. البلد دي عندها موهبة؛ مهما حصل بتعيشوا وتخلوا اللي حواليكم يعيشوا، ورغم القسوة والصعوبات تحوّلون الخوف إلى شجاعة وقوة".
وأكدت علوي أن المصريين يحبون اللبنانيين كثيراً، فيما شهد الحفل حضور عدد من الفنانين.