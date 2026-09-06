تفاصيل إطلالة لانا نصولي زوجة سامر بو صعب في زفافهما (صور)

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تألقت العروس بفستان عاجي كلاسيكي بقصة ملكية واسعة من تصميم ، تميز بقصة سترابلس وصدر محدد على شكل قلب، وزين بتطريزات نباتية فضية ولؤلؤية كثيفة جمعت بين الزهور النافرة والخرز والترتر، مما أضفى أبعاداً متعددة مع الضوء والحركة.واكتملت الإطلالة بطرحة طويلة من التول الشفاف المطرز وتاج هندسي مرتفع، مع عقد متدرج على شكل حرف V تتوسطه قطرة براقة، وأقراط متدلية، وخاتم بحجر كبير. كما حملت العروس باقة غير تقليدية أحادية اللون من زهور قماشية وبتلات مزينة بالخرز والترتر انسجمت مع تطريز الفستان.ومن الناحية الجمالية، اعتمدت العروس مكياجاً مشرقاً بلمسة بسام فتوح ارتكز على بشرة متجانسة ببريق دافئ، وظلال ترابية للعينين، وشفاه وردية نيود لامعة. كما اختارت تسريحة شعر مرفوعة ومنخفضة عند مؤخرة الرأس مع فرق وسطي مصقول أتاح إبراز المجوهرات والتاج.وفي المقابل، أطل العريس سامر بو صعب ببدلة توكسيدو سوداء كلاسيكية بياقات ساتانية، مع قميص أبيض وربطة فراشة سوداء، ليحقق العروسان تناغماً قائماً على التباين بين الأبيض والأسود.