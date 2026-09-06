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المرأة

تفاصيل إطلالة لانا نصولي زوجة سامر بو صعب في زفافهما (صور)

Lebanon 24
06-09-2026 | 04:26
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تفاصيل إطلالة لانا نصولي زوجة سامر بو صعب في زفافهما (صور)
تفاصيل إطلالة لانا نصولي زوجة سامر بو صعب في زفافهما (صور) photos 0
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لفتت لانا نصولي الأنظار في حفل زفافها من سامر بو صعب، نجل الفنانة جوليا بطرس وإلياس بو صعب، بإطلالة عرائسية جمعت بين فخامة الهوت كوتور والرومانسية الهادئة.
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العروسان لانا نصولي وسامر بو صعب


تألقت العروس بفستان عاجي كلاسيكي بقصة ملكية واسعة من تصميم إيلي صعب، تميز بقصة سترابلس وصدر محدد على شكل قلب، وزين بتطريزات نباتية فضية ولؤلؤية كثيفة جمعت بين الزهور النافرة والخرز والترتر، مما أضفى أبعاداً متعددة مع الضوء والحركة.
العروسان لانا نصولي وسامر بو صعب في زفافهما


واكتملت الإطلالة بطرحة طويلة من التول الشفاف المطرز وتاج ماسي هندسي مرتفع، مع عقد متدرج على شكل حرف V تتوسطه قطرة براقة، وأقراط متدلية، وخاتم بحجر كبير. كما حملت العروس باقة غير تقليدية أحادية اللون من زهور قماشية وبتلات مزينة بالخرز والترتر انسجمت مع تطريز الفستان.
مكياج لانا نصولي


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت العروس مكياجاً مشرقاً بلمسة بسام فتوح ارتكز على بشرة متجانسة ببريق دافئ، وظلال ترابية للعينين، وشفاه وردية نيود لامعة. كما اختارت تسريحة شعر مرفوعة ومنخفضة عند مؤخرة الرأس مع فرق وسطي مصقول أتاح إبراز المجوهرات والتاج.
خواتم الزفاف


وفي المقابل، أطل العريس سامر بو صعب ببدلة توكسيدو سوداء كلاسيكية بياقات ساتانية، مع قميص أبيض وربطة فراشة سوداء، ليحقق العروسان تناغماً قائماً على التباين بين الأبيض والأسود.
قبلة رومنسية بين العروسين
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