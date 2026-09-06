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المرأة

دعم فلسطين كلّفها أدوارًا.. سوزان ساراندون تكشف ضغوطًا داخل هوليوود

Lebanon 24
06-09-2026 | 16:00
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دعم فلسطين كلّفها أدوارًا.. سوزان ساراندون تكشف ضغوطًا داخل هوليوود
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قالت الممثلة الأميركية سوزان ساراندون إنها خسرت أدوارًا سينمائية في خلال الفترة الأخيرة بسبب مواقفها المؤيدة لفلسطين وانتقاداتها لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وأوضحت ساراندون، البالغة 79 عامًا، خلال مشاركتها في مهرجان فينيسيا السينمائي 2026، أن بعض الجهات في صناعة السينما لا تزال تضغط لعدم توظيفها بسبب مواقفها السياسية.

وقالت، ردًا على سؤال حول تأثير دعمها لفلسطين على مسيرتها المهنية: «لا تزال هناك أفلام سُحبت مني مؤخرًا، لأن هناك وكالات تخبر أشخاصًا بعدم توظيفي».

وأضافت أن المشهد تغير على مستوى الرأي العام، معتبرة أن «السردية تغيرت بشكل كامل» فيما يتعلق بالأهمية التاريخية لفلسطين والعلاقات بين الصهيونية والسياسة الأميركية، لكنها أشارت إلى استمرار وجود مواقف قوية داخل قطاع صناعة السينما تجاهها.

وكانت ساراندون قد قالت إن دعمها لفلسطين جعلها تواجه تبعات مهنية، بعدما انفصلت عنها وكالة المواهب الأميركية UTA عام 2023، على خلفية تصريحات أدلت بها خلال تجمع مؤيد للفلسطينيين.

وأكدت الممثلة أنها تشعر بقبول أكبر على المستوى الدولي، قائلة إنها وجدت «عائلتها» و«أشخاصها» وإنها بخير، كما وجهت الشكر إلى المخرج أندريا بالاورّو لعدم استجابته للتحذيرات التي تلقاها بشأن العمل معها.

وجاءت تصريحات ساراندون خلال مؤتمر صحفي لفيلمها الجديد «The Echo Chamber»، المشارك في مهرجان فينيسيا، حيث تؤدي دور مغنية وكاتبة أغانٍ تحاول العودة إلى الساحة الفنية، وتستعين بمنتج موسيقي يعاني من تاريخ مع إدمان المخدرات للعمل على ألبومها الجديد.

وتُعد ساراندون من أبرز نجمات السينما الأميركية، وشاركت في عدد من الأفلام الشهيرة، من بينها «The Rocky Horror Picture Show» و«The Witches of Eastwick» و«Dead Man Walking»، الذي فازت عنه بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة.

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