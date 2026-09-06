تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

قبل استخدامه على شعرك.. إليكِ الفرق بين زيت جوز الهند وزيت اللوز

Lebanon 24
06-09-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قبل استخدامه على شعرك.. إليكِ الفرق بين زيت جوز الهند وزيت اللوز
قبل استخدامه على شعرك.. إليكِ الفرق بين زيت جوز الهند وزيت اللوز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تتعدد الادعاءات حول فوائد زيوت الشعر وتركيباتها، ويبرز زيتا جوز الهند واللوز كخيارين شائعين في روتين العناية بالشعر. وعلى الرغم من أن أياً منهما لن يمنح الشعر نتائج شبيهة بصالونات التجميل في وقت قصير، فإن بعض الأبحاث تشير إلى قدرتهما على المساعدة في ترطيب الشعر وفروة الرأس.

ويعتمد اختيار الزيت الأنسب بشكل أساسي على طبيعة الشعر والمشكلات التي تعاني منها فروة الرأس.

زيت جوز الهند.. خيار مناسب للشعر الجاف والمتكسر

يتميز زيت جوز الهند بتركيبته التي تمكّنه من اختراق ساق الشعرة، ما قد يساعد على تقليل فقدان البروتين والحفاظ على الرطوبة داخل الشعر. لذلك، قد يكون خياراً مناسباً للشعر الجاف أو المجعد أو المعرض للتكسر وفقدان الترطيب.

ومن أبرز فوائده المحتملة:

  • تنعيم الشعر وتسهيل تصفيفه: يساعد الزيت على تغليف خصلات الشعر وتسهيل تمشيطها، ما يمنحها مظهراً أكثر نعومة.
  • الحد من فقدان الرطوبة: يشكل طبقة واقية قد تساعد على إبطاء فقدان الماء من الشعر وفروة الرأس.
  • دعم توازن ميكروبات فروة الرأس: تحتوي فروة الرأس، مثل أجزاء أخرى من الجسم، على مجموعة متنوعة من الكائنات الدقيقة، وقد يكون الحفاظ على توازنها مهماً لصحتها.

زيت اللوز.. للترطيب والنعومة

 
Advertisement

يحتوي زيت اللوز على نسبة مرتفعة من فيتامين «E» إلى جانب الأحماض الدهنية غير المشبعة، ومن بينها حمض اللينوليك. وتُعرف هذه المركبات بفوائدها المحتملة لصحة الجلد والشعر، رغم أن الدراسات التي بحثت تأثير استخدام زيت اللوز مباشرة على فروة الرأس لا تزال محدودة.

وقد يوفر زيت اللوز عدداً من الفوائد المحتملة، أبرزها:

  • الحماية من العوامل البيئية: يحتوي زيت اللوز طبيعياً على فيتامين «E»، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من الأضرار المرتبطة بالجذور الحرة الناتجة عن عوامل مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث.
  • دعم حاجز البشرة: قد يساهم حمض اللينوليك في الحفاظ على حاجز الجلد، الذي يساعد بدوره على الاحتفاظ بالرطوبة وحماية البشرة من المهيجات.
  • زيادة نعومة الشعر وترطيبه: يساعد الزيت على تغليف الشعر، ما قد يمنحه مظهراً أكثر انسيابية ونعومة.
  • دعم نمو الشعر، وفق فرضيات محدودة: يعتقد بعض الخبراء أن تدليك فروة الرأس بزيت اللوز قد يساعد في تحسين تدفق الدم وتوفير بعض العناصر الغذائية اللازمة لصحة الشعر، إلا أن الأدلة العلمية على دوره المباشر في تعزيز نمو الشعر لا تزال غير كافية.

كيف تستخدمين زيوت الشعر؟

 

لا توجد طريقة موحدة لاستخدام زيوت الشعر، إذ تختلف الكمية وطريقة التطبيق بحسب نوع الشعر وحالة فروة الرأس ونوع الزيت.

زيت جوز الهند: يمكن تدليك الشعر وفروة الرأس بكمية مناسبة من الزيت قبل غسله بالشامبو. وفي إحدى الدراسات، تُرك الزيت على فروة الرأس لمدة ساعتين قبل غسله. ومع ذلك، ينبغي الحذر عند استخدامه على فروة الرأس لدى الأشخاص ذوي البشرة المعرضة لحب الشباب، لأن زيت جوز الهند قد يكون من المواد التي تسد المسام. لذلك، يُفضّل تجنب تركه لفترات طويلة على فروة الرأس أو الوجه، مع الحرص على إبعاد الشعر المشبع بالزيت عن الوجه.

زيت اللوز: يمكن توزيعه على الشعر من الجذور حتى الأطراف قبل غسله بالشامبو. ولا تزال الدراسات غير حاسمة بشأن الكمية المثالية أو المدة الأنسب لتركه على الشعر لتحقيق أفضل النتائج.

هل تعالج هذه الزيوت مشكلات فروة الرأس؟

 

رغم الفوائد المحتملة لزيت جوز الهند وزيت اللوز، فإنهما لا يُعتبران علاجاً مثبتاً لمشكلات مثل الصدفية أو الإكزيما أو القشرة. بل تشير بعض الأبحاث إلى أن استخدام الزيوت قد يؤدي في بعض الحالات إلى تفاقم التهاب الجلد الدهني.

لذلك، إذا ظهرت أعراض مستمرة مثل الحكة أو القشور أو الاحمرار أو الألم في فروة الرأس، فمن الأفضل استشارة طبيب أو اختصاصي أمراض جلدية لتحديد السبب واختيار العلاج المناسب، ومعرفة ما إذا كان استخدام الزيوت آمناً ومفيداً في حالتك.

مواضيع ذات صلة
دقائق تصنع الفرق: حيلة بسيطة لوقف تساقط الشعر
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 11:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
لشعر القوي.. اليك هذه العادات اليومية البسيطة
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 11:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
5 أخطاء شائعة عند استخدام قناع الشعر قد تفسد النتيجة
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 11:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ليس كل زيت يناسب شعرك.. أخطاء شائعة تحرمك من فوائده
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 11:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الاحمر

الشام

العلم

الونا

العلا

هنية

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:08 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:12 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:55 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:13 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-09-07
Lebanon24
01:23 | 2026-09-07
Lebanon24
16:00 | 2026-09-06
Lebanon24
14:00 | 2026-09-06
Lebanon24
10:19 | 2026-09-06
Lebanon24
10:00 | 2026-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24