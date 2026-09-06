قبل استخدامه على شعرك.. إليكِ الفرق بين زيت جوز الهند وزيت اللوز

تتعدد الادعاءات حول فوائد زيوت الشعر وتركيباتها، ويبرز جوز واللوز كخيارين شائعين في روتين العناية بالشعر. وعلى الرغم من أن أياً منهما لن يمنح الشعر نتائج شبيهة بصالونات التجميل في وقت قصير، فإن بعض الأبحاث تشير إلى قدرتهما على المساعدة في ترطيب الشعر وفروة الرأس.

ويعتمد اختيار الزيت الأنسب بشكل أساسي على طبيعة الشعر والمشكلات التي تعاني منها فروة الرأس.

زيت جوز الهند.. خيار مناسب للشعر الجاف والمتكسر

يتميز زيت جوز الهند بتركيبته التي تمكّنه من اختراق ساق الشعرة، ما قد يساعد على تقليل فقدان البروتين والحفاظ على الرطوبة داخل الشعر. لذلك، قد يكون خياراً مناسباً للشعر الجاف أو المجعد أو المعرض للتكسر وفقدان الترطيب.

ومن أبرز فوائده المحتملة:

تنعيم الشعر وتسهيل تصفيفه: يساعد الزيت على تغليف خصلات الشعر وتسهيل تمشيطها، ما يمنحها مظهراً أكثر نعومة.

الحد من فقدان الرطوبة: يشكل طبقة واقية قد تساعد على إبطاء فقدان الماء من الشعر وفروة الرأس.

دعم توازن ميكروبات فروة الرأس: تحتوي فروة الرأس، مثل أجزاء أخرى من الجسم، على مجموعة متنوعة من الكائنات الدقيقة، وقد يكون الحفاظ على توازنها مهماً لصحتها.

زيت اللوز.. للترطيب والنعومة

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يحتوي زيت اللوز على نسبة مرتفعة من فيتامين «E» إلى جانب الأحماض الدهنية غير المشبعة، ومن بينها حمض اللينوليك. وتُعرف هذه المركبات بفوائدها المحتملة لصحة الجلد والشعر، رغم أن الدراسات التي بحثت تأثير استخدام زيت اللوز مباشرة على فروة الرأس لا تزال محدودة.

وقد يوفر زيت اللوز عدداً من الفوائد المحتملة، أبرزها:

الحماية من العوامل البيئية: يحتوي زيت اللوز طبيعياً على فيتامين «E»، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من الأضرار المرتبطة بالجذور الحرة الناتجة عن عوامل مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث.

دعم حاجز البشرة: قد يساهم حمض اللينوليك في الحفاظ على حاجز الجلد، الذي يساعد بدوره على الاحتفاظ بالرطوبة وحماية البشرة من المهيجات.

زيادة نعومة الشعر وترطيبه: يساعد الزيت على تغليف الشعر، ما قد يمنحه مظهراً أكثر انسيابية ونعومة.

دعم نمو الشعر، وفق فرضيات محدودة: يعتقد بعض الخبراء أن تدليك فروة الرأس بزيت اللوز قد يساعد في تحسين تدفق وتوفير بعض العناصر الغذائية اللازمة لصحة الشعر، إلا أن الأدلة العلمية على دوره المباشر في تعزيز نمو الشعر لا تزال غير كافية.

كيف تستخدمين زيوت الشعر؟

لا توجد طريقة موحدة لاستخدام زيوت الشعر، إذ تختلف الكمية وطريقة التطبيق بحسب نوع الشعر وحالة فروة الرأس ونوع الزيت.

زيت جوز الهند: يمكن تدليك الشعر وفروة الرأس بكمية مناسبة من الزيت قبل غسله بالشامبو. وفي إحدى الدراسات، تُرك الزيت على فروة الرأس لمدة ساعتين قبل غسله. ومع ذلك، ينبغي الحذر عند استخدامه على فروة الرأس لدى الأشخاص ذوي البشرة المعرضة لحب الشباب، لأن زيت جوز الهند قد يكون من المواد التي تسد المسام. لذلك، يُفضّل تجنب تركه لفترات طويلة على فروة الرأس أو الوجه، مع الحرص على إبعاد الشعر المشبع بالزيت عن الوجه.

زيت اللوز: يمكن توزيعه على الشعر من الجذور حتى الأطراف قبل غسله بالشامبو. ولا تزال الدراسات غير حاسمة بشأن الكمية المثالية أو المدة الأنسب لتركه على الشعر لتحقيق أفضل النتائج.

هل تعالج هذه الزيوت مشكلات فروة الرأس؟

رغم الفوائد المحتملة لزيت جوز الهند وزيت اللوز، فإنهما لا يُعتبران علاجاً مثبتاً لمشكلات مثل الصدفية أو الإكزيما أو القشرة. بل تشير بعض الأبحاث إلى أن استخدام الزيوت قد يؤدي في بعض الحالات إلى تفاقم التهاب الجلد الدهني.

لذلك، إذا ظهرت أعراض مستمرة مثل الحكة أو القشور أو الاحمرار أو الألم في فروة الرأس، فمن الأفضل استشارة طبيب أو اختصاصي أمراض جلدية لتحديد السبب واختيار العلاج المناسب، ومعرفة ما إذا كان استخدام الزيوت آمناً ومفيداً في حالتك.