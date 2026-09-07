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متفرقات

بعد وعكة صحية جديدة.. نقل ملكة سابقة إلى المستشفى

Lebanon 24
07-09-2026 | 08:54
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بعد وعكة صحية جديدة.. نقل ملكة سابقة إلى المستشفى
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نُقلت ملكة الدنمارك السابقة مارغريت الثانية، البالغة 86 عاماً، إلى مستشفى "ريغسهوسبيتالت" في كوبنهاغن بعد تعرضها لوعكة صحية، في ثالث دخول لها إلى المستشفى هذا العام.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أعلن القصر الملكي الدنماركي أن الفحوص أظهرت تجمعاً دموياً جديداً في منطقة الورك، إلى جانب إصابتها بجفاف خفيف.
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وأكد البيان أن حالة الملكة مستقرة ومعنوياتها جيدة، لكنها ستبقى في المستشفى لعدة أيام للمراقبة وتلقي العلاج.

وأدى دخولها المستشفى إلى غيابها عن الجنازة الرسمية لملك النرويج الراحل هارالد الخامس، المقررة الأربعاء في أوسلو، رغم العلاقة الوثيقة التي جمعتهما على مدى عقود.

وتأتي الوعكة بعد سلسلة من المتاعب الصحية، بينها خضوعها في مايو الماضي لقسطرة قلبية لتوسيع الشرايين، إضافة إلى علاج تجمع دموي في الورك إثر سقوط سابق.

وكانت حالتها الصحية أحد الأسباب الرئيسية لتنحيها عن العرش في يناير 2024 لصالح ابنها الملك فريدريك العاشر، بعد خضوعها لجراحة كبيرة في الظهر، منهية بذلك حكماً استمر 52 عاماً.
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