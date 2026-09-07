الحكم على مؤثرة شهيرة بالسجن 100 يوم... إليكم التفاصيل

تصدر اسم المؤثرة نريمان ، المعروفة بـ"نارو"، ، بعد صدور حكم قضائي بحقها على خلفية قضية تتعلق بما تصفه السلطات العراقية بـ"المحتوى الهابط".

Advertisement

وأعلنت العراقية أن الكرخ قضت بحبس نارو لمدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام، أي 100 يوم، على خلفية نشر محتوى اعتُبر مخالفاً للحياء والآداب العامة، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية بحقها بدأت من خلال لجنة متابعة المحتوى في الوزارة.

وتعود القضية إلى 24 2026، عندما أصدرت المختصة بقضايا النشر والإعلام تكليفاً بالحضور بحق نارو لاستكمال الإجراءات القانونية، بعد إحالة ملفها من لجنة "المحتوى الهابط"، في خطوة كانت آنذاك ضمن مسار التحقيق ولم تكن حكماً بالإدانة.

وفي 6 أيلول الجاري، أعلنت السلطات صدور حكم الحبس رسمياً، لتنتقل القضية من مرحلة الإجراءات القانونية إلى حكم قضائي معلن.

ولم تتضمن البيانات الرسمية المتاحة تفاصيل عن المقاطع أو المنشورات التي استند إليها الحكم، فيما أعاد القرار الجدل بشأن حدود المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل ومعايير الآداب العامة ومسؤولية المؤثرين أمام القانون.