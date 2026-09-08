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المرأة

ألبوم سوريّ... ماذا كشفت أصالة عن عملها الفنيّ الجديد؟

Lebanon 24
08-09-2026 | 08:48
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ألبوم سوريّ... ماذا كشفت أصالة عن عملها الفنيّ الجديد؟
ألبوم سوريّ... ماذا كشفت أصالة عن عملها الفنيّ الجديد؟ photos 0
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تستعدّ الفنانة السورية أصالة نصري للقاء جمهورها في دمشق بعد غياب دام نحو 16 عاماً، بالتزامن مع طرح ألبوم غنائي جديد.
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وكشفت أصالة جانبًا من كواليس إعداد ألبومها السوري، معربة عن سعادتها وفخرها بالمشروع الذي وصفته بـ"الألبوم العظيم"، ومشيرة إلى أن التحضير له استغرق وقتًا طويلًا، ما تسبب في تأجيل خروجه إلى الجمهور.

وأوضحت أنها كانت تطمح منذ فترة طويلة إلى تقديم ألبوم سوري، انطلاقًا من رغبتها في إدخال الفرح إلى قلوب السوريين، مؤكدة أن فكرة المشروع كانت فكرتها، قبل أن تضيف مازحة: "لتعرفوا قد إيه أنا ذكية".

وبحسب أصالة، لم يقتصر الألبوم على منطقة سورية بعينها، إذ سعت من خلال أغنياته إلى الاحتفاء بمختلف المحافظات، مؤكدة أنها تعاملت مع عملية اختيار الأعمال بدقة شديدة و"بضمير فني حي"، وفق تعبيرها.

ولم يقتصر دور أصالة في الألبوم على الغناء، إذ كشفت عن مشاركتها في كتابة بعض كلمات الأغنيات، موضحة أنها كتبت أكثر من شطر في العمل المخصص لريف دمشق.

وتوقفت الفنانة السورية بشكل خاص عند أغنية "الريف الدمشقي"، معتبرة أنها تحمل معاني المروءة والأخلاق والكرم التي أرادت التعبير من خلالها عن أبناء المنطقة.

كما وجهت رسالة إلى أهالي الغوطة، موضحة أن الأغنية حرصت على أن تكون شاملة لشباب المنطقة، وأنها أجرت تعديلات على بعض كلمات المقطع الخاص بالغوطة بما يتناسب، بحسب وصفها، مع "شهامة وبطولات الأهالي". (ارم نيوز)
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أصالة نصري

ارم نيوز

منذ فترة

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