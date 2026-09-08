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المرأة

الهالات السوداء...طرق فعّالة للتقليل منها

Lebanon 24
08-09-2026 | 16:00
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الهالات السوداء...طرق فعّالة للتقليل منها
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تُعتبر الهالات السوداء تحت العينين من أكثر المشكلات الجمالية شيوعًا، إذ قد تمنح الوجه مظهرًا مرهقًا حتى بعد الحصول على ساعات نوم كافية. وعلى عكس الاعتقاد السائد، لا ترتبط الهالات بقلة النوم فقط، بل يمكن أن تنتج عن عوامل عديدة، من بينها التعرض لأشعة الشمس، والعوامل الوراثية، والجفاف، والتقدم في العمر.

وبحسب خبراء في كليفلاند كلينك، فإن الهالات السوداء غالبًا لا تشير إلى مشكلة صحية خطيرة، لكنها قد تشكل مصدرًا للإزعاج من الناحية الجمالية. وتختلف طرق التعامل معها بحسب السبب، بدءًا من العناية المنزلية والكريمات الموضعية، وصولًا إلى بعض الإجراءات الطبية المتخصصة.

ما أسباب ظهور الهالات السوداء؟

 
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تتعدد العوامل التي قد تؤدي إلى ظهور الهالات، ومن أبرزها قلة النوم، والحساسية، والجفاف، والعوامل الوراثية، وفرك العينين بشكل متكرر، والتعرض المفرط لأشعة الشمس، إضافة إلى التغيرات التي ترافق التقدم في العمر.

وقد يؤدي الإفراط في تناول الكحول أيضًا إلى زيادة وضوح الهالات لدى بعض الأشخاص.

أما الهالات المرتبطة بالحساسية، فقد تنتج عن احتقان الأنف والجيوب الأنفية، الأمر الذي يسبب تجمع الدم في الأوعية الدموية الصغيرة أسفل العين، فتبدو المنطقة أكثر قتامة مع ظهور انتفاخ بسيط.

ومع التقدم في العمر، يمكن أن يؤدي انخفاض إنتاج الكولاجين والإيلاستين إلى ترقق الجلد وفقدان جزء من الدهون والحجم في منطقة أسفل العين، ما يجعل الأوعية الدموية أكثر وضوحًا ويمنح المنطقة مظهرًا داكنًا أو غائرًا.

خيارات للتقليل من الهالات

 

يمكن أن تساعد كريمات العين في تحسين مظهر المنطقة المحيطة بالعين، رغم أنها لا تعالج دائمًا السبب الأساسي للهالات. وينصح الخبراء بالبحث عن منتجات تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك، والسيراميدات، والببتيدات، ومضادات الأكسدة، بما فيها فيتامينا C وE.

كما يمكن أن يساهم الكافيين في تقليل الانتفاخ وتحسين مظهر المنطقة مؤقتًا، بينما تُستخدم الريتينويدات في بعض الحالات للمساعدة على تقليل التصبغات وتحفيز تجدد خلايا البشرة، مع ضرورة اختيار تركيبات مناسبة لمنطقة العين الحساسة.

وفي الحالات الأكثر وضوحًا، قد يقترح الطبيب إجراءات تجميلية متخصصة، مثل الفيلر لتعويض فقدان الحجم أسفل العين، أو بعض أنواع الليزر التي تحفز إنتاج الكولاجين والإيلاستين وتحسن ملمس البشرة ومظهرها.

علاجات منزلية بسيطة

 

هناك بعض الإجراءات المنزلية التي قد تساعد على تحسين مظهر الهالات، ومنها وضع كمادات باردة، بما فيها أكياس الشاي الأخضر المبردة، للمساعدة في تخفيف الانتفاخ.

كما يمكن أن يساهم تدليك الوجه بلطف في تنشيط الدورة الدموية وتحسين تصريف السوائل، مع تجنب الضغط القوي على المنطقة المحيطة بالعين.

كيف يمكن الوقاية منها؟

 

يساعد اتباع روتين يومي بسيط في الحد من ظهور الهالات أو تقليل وضوحها، ومن أهم الخطوات الحفاظ على ترطيب البشرة، والحصول على نوم كافٍ، وتجنب فرك العينين، والابتعاد عن المقشرات القاسية، إلى جانب استخدام واقي الشمس يوميًا لحماية البشرة من تأثير الأشعة فوق البنفسجية.

متى تحتاج إلى استشارة الطبيب؟

 

في معظم الحالات، لا تستدعي الهالات السوداء القلق، لكن يُفضل استشارة الطبيب إذا ظهر تغير مفاجئ في لون أو شكل المنطقة المحيطة بعين واحدة فقط، أو إذا استمر الاسمرار أو الانتفاخ دون تحسن رغم اتباع وسائل العناية المنزلية.

وقد يحدد الطبيب السبب الأساسي للحالة ويقترح العلاج الأنسب، سواء باستخدام مستحضرات موضعية أقوى أو اللجوء إلى إجراءات تجميلية متخصصة.

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