تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

نصائح جمالية.. أخطاء شائعة تجنبيها قبل المواعيد المهمة

Lebanon 24
11-09-2026 | 14:17
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
نصائح جمالية.. أخطاء شائعة تجنبيها قبل المواعيد المهمة
نصائح جمالية.. أخطاء شائعة تجنبيها قبل المواعيد المهمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذر تقرير صحي من الوقوع في أخطاء جمالية شائعة قبيل المناسبات أو المواعيد الهامة، حيث تلجأ بعض النساء إلى تجربة مستحضرات جديدة أو إدخال خطوات مفاجئة على روتين العناية بالبشرة رغبةً في الحصول على نضارة سريعة.
 
وتتسبب هذه السلوكيات غالباً بنتيجة عكسية تتجلى في التهيج والجفاف والشحوب، وهو ما يستدعي تجنب تجربة المنتجات الجديدة أو التقشير القوي والسهر قبل الموعد والالتزام بالروتين الاعتيادي البسيط المبني على التنظيف والترطيب والوقاية.
Advertisement

وتنطوي هذه النصائح على أبعاد صحية وجمالية وقائية، في مقدمتها تجنب اختباِر أي مستحضر جديد للمرة الأولى تفادياً للتفاعلات التحسسية والمفاجآت غير المحسوبة.
 
كما يُحذر من التقشير القوي الذي يزيل طبقات الحماية الطبيعية ويؤدي إلى الاحمرار والجفاف، بالتوازي مع التنبيه إلى مخاطر قلة النوم التي تزيد من شحوب الوجه وبروز الهالات السوداء والانتفاخات. وبناءً على ذلك، تقتضي الجاهزية الأمثل الاعتماد الكامل على خطوات الروتين الأساسية المعتادة من تنظيف لطيف وترطيب مكثف واستخدام واقي الشمس نهاراً للحفاظ على نضارة آمنة.
مواضيع ذات صلة
أخطاء شائعة قد تحرم بشرتك من فوائد مستحضرات العناية
lebanon 24
Lebanon24
12/09/2026 04:45:44 Lebanon 24 Lebanon 24
5 أخطاء شائعة عند استخدام قناع الشعر قد تفسد النتيجة
lebanon 24
Lebanon24
12/09/2026 04:45:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أخطاء شائعة تضعف الواي فاي.. أين تضع الراوتر؟
lebanon 24
Lebanon24
12/09/2026 04:45:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أخطاء شائعة تدمر حاجز رطوبة البشرة
lebanon 24
Lebanon24
12/09/2026 04:45:44 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

امل على

التزام

الاحمر

جمالي

الحص

ساسي

نبيه

روتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
16:14 | 2026-09-11
Lebanon24
10:03 | 2026-09-11
Lebanon24
08:30 | 2026-09-11
Lebanon24
06:29 | 2026-09-11
Lebanon24
04:48 | 2026-09-11
Lebanon24
01:34 | 2026-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24