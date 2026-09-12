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المرأة

بالصور.. سيلين ديون تبكي في عودتها إلى المسرح بعد معركة المرض

Lebanon 24
12-09-2026 | 16:50
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بالصور.. سيلين ديون تبكي في عودتها إلى المسرح بعد معركة المرض
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غلبت الدموع النجمة الكندية سيلين ديون خلال عودتها إلى المسرح في باريس، السبت، مع انطلاق إقامتها الفنية التي تمتد 5 أسابيع أمام جمهور كبير.

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Celine Dion was overcome with emotion as she made her stage comeback in <a class='entities-links' href='/entity/2018918079/paris/ar/1?utm_term=PublicFigures-paris&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-paris&id=179070&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=paris on Saturday night for the beginning of her five-week residency" style="width: 100%; height: 100%;" />

وظهرت ديون، البالغة 58 عاماً، بفستان أسود مكشوف الكتفين، ومسحت دموعها لحظة دخولها إلى المسرح أمام نحو 30 ألف شخص في "La Plenitude Arena".

وتُعد هذه العودة أول سلسلة حفلات لها منذ اضطرارها إلى إلغاء ما تبقى من جولتها العالمية "Courage" عام 2023، بسبب إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس "SPS"، وهي اضطراب عصبي نادر يسبب تيبساً شديداً في العضلات وتشنجات مؤلمة.

Celine's intense rehabilitation plan has seen her try out new medication, physical therapy, vocal therapy and immunotherapy

ويمكن أن تؤدي هذه المتلازمة أيضاً إلى مشكلات في التوازن، وازدواجية في النظر، أو تداخل في الكلام. ولا يوجد علاج شافٍ لها حتى الآن، لكن العلاجات المتاحة قد تساعد في السيطرة على الأعراض وإبطاء تطور الحالة.

The singer wiped away tears as the crowd went wild

ومنذ إعلان إصابتها، لم تظهر ديون على المسرح إلا مرتين لفترات قصيرة، قبل أن تحقق حلمها مجدداً بالغناء أمام جمهورها في باريس، بعد أشهر من التدريبات القاسية استعداداً للعودة.

وفي اللحظات الأولى من الحفل، خاطبت ديون جمهورها قائلة إنها وعدت نفسها ألا تبكي، لكنها لم تتمكن من الوفاء بوعدها. وأضافت أنها سعيدة جداً برؤية الجمهور مجدداً، وأنها اشتاقت إليه.

Celine sobbed as she sang to her fans

وشكرت ديون الحاضرين على دعمهم وصبرهم، مؤكدة أنها وعدت بالعودة إلى المسرح وها هي تغني من جديد، لهم ولأجل نفسها.

The singer looked incredible in a strapless ruffled black dress as she took to the stage at the La Plenitude Arena

وقبل الحفل، استقبلها عدد من محبيها أمام الفندق. وأقام معجبوها، المعروفون باسم "الرؤوس الحمراء"، جناحاً خاصاً لحلوى التفاح في إشارة إلى رسالة قديمة وجّهوها إليها عند إعلان مرضها، قالوا فيها إنهم لا يهتمون بالثمار بقدر اهتمامهم بالشجرة نفسها، أي بصحتها قبل أغانيها.

Celine sang her heart out to thousands of fans

وتحوّلت عودة سيلين ديون إلى لحظة فنية وإنسانية في آن واحد. فالحفل لم يكن مجرد ظهور جديد على المسرح، بل اختباراً لقدرتها على استعادة صوتها وحضورها بعد مرض نادر أبعدها طويلاً عن جمهورها.

In homage to Celine, fans, known as 'the red heads', set up a special candy apple stand in reference to an apple tree statement they made when she revealed her health battle

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